۶ مجروح در تصادف اتوبان خاوران

به گزارش خبرگزاری مهر، این حادثه ساعت ۱۰:۳۳ صبح امروز رخ داد و پس از تماس رانندگان خودروهای عبوری با سامانه ۱۲۵ و اطلاع رسانی این حادثه، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاه ۶۶ به همراه گروه امداد و نجات ۱۵ را به مسیر شرق به غرب جاده خاوران، نرسیده به دوربرگردان توتک روانه کرد.

رسول سعادتی رییس ایستگاه ۶۶ آتش نشانی در مورد این حادثه گفت: یک دستگاه خودرو سواری پراید با شش نفر سرنشین در حال حرکت در جاده بود که به علت نامعلومی که از سوی کارشناسان راهور در حال بررسی است از مسیر اصلی منحرف شده و به شدت با جدول کنار جاده برخورد کرد.

وی در ادامه افزود: نیروهای آتش نشانی به محض رسیدن به محل حادثه، جریان برق خودرو سواری را قطع کردند و علائم هشدار دهنده را در اطراف محل حادثه قرار دادند.

رییس ایستگاه ۶۶ آتش نشانی اضافه کرد: آتش نشانان با تلاش فراوان سرنشینان این وسیله نقلیه(سه نفر مرد، دو نفر خانم و یک نفر پسر بچه) را از داخل خودرو خارج کرده و هر شش نفر را برای معاینات پزشکی تحویل عوامل اورژانس دادند که متاسفانه مرگ یکی از سرنشینان(یک مرد ۲۰ ساله) از سوی کادر پزشکی اورژانس تایید شد.

سعادتی خاطرنشان کرد: پنج نفر دیگر از سرنشینان خودرو سواری که به شدت دچار مصدومیت شدند به وسیله خودرو اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.نیروهای آتش نشانی در پایان پس از ایمن سازی کامل، خودرو سواری را به حاشیه امن جاده منتقل کردند.