تجهیزات صنعت چاپ استان زنجان باید نوسازی شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از ارشاد اسلامی استان زنجان، زهرا کرمی با بیان اینکه صنعت چاپ طلایه‌دار فرهنگ و اقتصاد جامعه است، گفت: اکنون حال صنعت چاپ خوب نیست در حالی که چند هزار نفر در زنجان در این صنعت مشغول کارند.

وی فرسودگی ماشین‌آلات، مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای چاپ و عدم حمایت‌های دولتی را از مشکلات فعالان این صنعت عنوان کرده و ادامه داد: قدمت صنعت چاپ در زنجان به ۷۰ سال می‌رسد ولی امروز این صنعت از تکنولوژی روز عقب است و واگذاری تسهیلات با شرایط مناسب می‌تواند آن را نوسازی کند.

کرمی فرسودگی و عدم توانایی اقتصادی برای نوسازی ماشین‌آلات را خطری برای واحدهای موجود استان عنوان کرده و اظهار داشت: چاپخانه‌داران نیاز به حمایت برای نوسازی دارند، فعالان این صنف نمی‌دانند که آیا کار آنان صنعتی است تا در زیر مجموعه سازمان صنعت و معدن قرار گیرند و یا اینکه فرهنگی و هنری است.

به گفته وی عمده کار چاپی استان در خارج از استان انجام می‌گیرد در حالی که واحدهای موجود استان از این امر بی‌بهره می‌مانند.

رئیس اتحادیه چاپخانه داران استان زنجانتاکید کرد: واحدهای چاپی استان بیمه و مالیات خود را در این استان پرداخت می‌کنند ولی عمده کارهای چاپی استان توسط افراد چمدان به دستی انجام می‌شود که از استان‌های دیگر می‌آیند.

کرمی درخواست تخفیف مالیاتی و بیمه‌ای برای فعالان این صنعت را مطرح کرده و افزود: در بودجه سال ۹۷ چه بهره‌ای برای صنعت چاپ در نظر گرفته می‌شود؟ اگر این صنایع چند سالی از پرداخت مالیات معاف شوند، می‌توانند روی پای خود بایستند و پس از آن مالیات خود را به صورت کامل پرداخت کنند ولی اینک اغلب چاپخانه‌داران با زیان مواجه شده و در این صنعت مظلوم یا سودی ندارند و یا شامل سود ناچیزی می‌شوند.

تشکیل کارگروه ساماندهی صنعت چاپ و نشر در زنجان

فرماندار زنجان خبر از تشکیل کارگروه ساماندهی صنعت چاپ و نشر در زنجان داد و گفت: می‌دانیم که صنعت چاپ با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند.

رسول بیات با اشاره به سخنان رئیس اتحادیه چاپخانه داران در مورد مشخص نبودن نوع کار این صنف، اظهار داشت: گفتند نمی‌دانیم کار ما فرهنگی است، هنری است یا صنعتی است، در جواب این موضوع باید بگویم این کار هم صنعتی است چون با اشتغال و درآمد برای فعالان این حوزه مرتبط است، هم هنری است چون یک چاپخانه‌دار باید ذوق هنری داشته باشد و هم فرهنگی است چون اگر این صنعت نبود، بسیاری از اندوخته‌ها و داشته‌های فرهنگی ما در طی سالیان گذشته از بین می‌رفت.

بیات از پیشنهاد رئیس اتحادیه برای تشکیل کارگروهی جهت ساماندهی و رفع مشکلات فعالان صنعت چاپ در شهرستان زنجان استقبال کرده و ادامه داد: امیدواریم با رفع موانع رکود اقتصادی در کشور، مشکلات فعالان صنعت چاپ نیز به مرور حل شود.