به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین روز هفتمین دوره مسابقات والیبال جام قهرمانان بزرگ مردان جهان امروز (جمعه) با سه دیدار در شهر اوساکا ژاپن پیگیری شد. در این بازی ها تیم های ایران، برزیل و ایتالیا به ترتیب مقابل تیم های ژاپن، آمریکا و فرانسه به پیروزی رسیدند تا تعیین رتبه های اول تا سوم به روز نهایی و سه دیدار باقی مانده کشیده شود.

یکی از احتمالات جذاب برای تیم ایران در روز پایانی این است که ایتالیا مغلوب آمریکا شود، برزیل نیز برابر میزبان نتیجه را واگذار کند و در این صورت اگر ایران موفق به شکست فرانسه شود، تیم ایران قهرمان این رقابت‌ها خواهد شد.

نتایج کامل سه دیدار روز چهارم به قرار زیر است:

برزیل ۳ – آمریکا ۲ (۲۸ بر ۲۶، ۱۵ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۲ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۱۳)

ایتالیا ۳ – فرانسه یک (۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۱ )

ایران ۳ – ژاپن یک (۲۵ بر ۲۱، ۱۹ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵ و ۱۴ بر ۲۵)

جدول جام قهرمانان بزرگ در پایان چهارمین روز این رقابت ها به قرار زیر است:

۱- برزیل سه برد و ۹ امتیاز

۲- ایتالیا سه برد و ۹ امتیاز

۳- ایران سه برد و ۷ امتیاز

۴- آمریکا دو برد و ۸ امتیاز

۵- فرانسه یک برد و سه امتیاز

۶- ژاپن بدون برد و امتیاز

تیم ملی والیبال ایران در پنجمین روز این رقابت ها و از ساعت ۱۰ و ۱۰ دقیقه دقیقه روز یکشنبه به وقت تهران به مصاف فرانسه می رود.

برنامه کامل روز پایانی به وقت تهران به قرار زیر است:

ساعت ۷ و ۱۰ دقیقه: ایتالیا – آمریکا

ساعت ۱۰ و ۱۰ دقیقه: ایران – فرانسه

ساعت ۱۳ و ۴۵ دقیقه: ژاپن – برزیل