به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت خارجه انگلیس، لندن امروز شنبه با صدور بیانیه ای مخالفت خود را با برگزاری همه‌پرسی در اقلیم کردستان عراق اعلام کرد.

در بیانیه صادره که در وبگاه وزارت خارجه انگلیس قرار داده شده، آمده است: انگلیس از برگزاری همه پرسی ۲۵ سپتامبر که کردستان عراق خواهان آن است، حمایت نمی‌ کند.

بیانیه مذکور می افزاید: این همه پرسی هنگامی که توجهات باید بر شکست داعش متمرکز باشد، مخاطرات بروز بی‌ ثباتی در منطقه را افزایش می‌ دهد؛ بر این اساس، انگلیس مذاکرات جدیدی را میان دولت (اقلیم) کردستان و دولت عراق در مورد آینده اربیل و بغداد پیشنهاد کرده است.

در خاتمه این بیانیه نیز تأکید شده است: مذاکرات باید بدون پیش شرط و محدویت زمانی بوده و تمامی مسائل مورد اختلاف میان دو طرف باید مورد مذاکره قرار گیرد. انگلیس از (اقلیم) کردستان (عراق) می‌ خواهد تا از این فرصت استفاده کرده و به مذاکرات جدی با بغداد بپردازد.