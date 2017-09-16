فعالیت ۲۶۰ تعاونی کارآفرینی در محلات تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قدیمی با بیان اینکه مدیریت شهری به دنبال اشتغال پایدار است، گفت: ایفای نقش تسهیلگر و تامین زیرساختهای مورد نیاز برای اشتغال شهروندان همواره از دغدغههای شهرداری تهران بوده است و در این خصوص در سالهای اخیر اقداماتی چون مشاوره، پژوهش و توانافزایی در دستور کار مدیران مدیریت شهری قرار گرفت.
وی با اشاره به همکاری شهرداری تهران و وزارت تعاون در راستای راهاندازی تعاونیها در پایتخت گفت: در حال حاضر ۲۶۰ تعاونی در تهران فعال است و در مناطق ۱، ۵، ۶، ۷، ۱۴ و ۲۲ فروشگاههای دست آفرین اقدام به فروش محصولات تولیدی تعاونیها به ادارات ذیربط شهرداری تهران میکنند.
مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه امیدواریم در آیندهای نزدیک شاهد فعالیت تعاونیها در تمامی محلات شهر تهران باشیم، اظهارکرد: پیش بینی کردیم تا نیمه اول سال آینده در هر منطقه یک فروشگاه دست آفرین راه اندازی و به تدریج امکان خرید تمامی شهروندان از این فروشگاهها فراهم شود.
قدیمی در پایان با تاکید بر توسعه فعالیت تعاونیهای دانش بنیان تصریح کرد: در حال حاضر، حدود ۴۰۰۰ نفر در تعاونیهای شهرداری تهران فعالیت میکنند و به دلیل استقبال خوب شهروندان از این طرح در نظر داریم تا با برگزاری نشستهای تخصصی، ارتباط گستردهتری را میان معاونتهای شهرداری تهران با شرکتهای دانش بنیان برقرار کنیم.
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