مسابقات ووشو جوانان آسیا با سخنرانی علی نژاد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین افتتاحیه رقابت های ووشوی قهرمانی جوانان آسیا، امروز (شنبه) در شهر گومی کره جنوبی برگزار شد که علی نژاد نایب رئیس آسیا و عضو هیات رئیسه فدراسیون جهانی، سخنران اصلی و مسئول برگزاری مراسم افتتاحیه بود.

علی نژاد طی سخنرانی در مراسم افتتاحیه ضمن خیر مقدم به حاضران، این مسابقات را علاوه بر رقابت برای رسیدن به افتخار، محلی برای تبادل دوستی و حمایت از ووشو دانست.

وی افزود: این رویداد فرصتی بزرگ برای نمایش استعدادها و روح اخلاق و جوانمردی است. در آستانه سالگرد افتتاح فدراسیون آسیایی ووشو، این رشته از ورزش رزمی سنتی چینی به رشته ای بین المللی با جایگاه رفیع ارتقاء پیدا کرده است.

نایب رئیس فدراسیون آسیایی ووشو ادامه داد: اکنون تمام توان خود را برای ورود ووشو به المپیک در کنار فدراسیون جهانی معطوف کرده ایم و نیاز به حضور و مشارکت شما علاقمندان داریم.

وی همچنین از مسئولان کره ای و شهردار گومی به دلیل پذیرش میزبانی مسابقات تشکر کرد.

در جریان این مراسم، شهردار گومی در سخنان خود از علی نژاد به عنوان بالاترین مقام جهانی و آسیایی حاضر در این مسابقات که حمایت های زیادی برای میزبانی این شهر داشت، تقدیر و تشکر کرد.

رقابت های ووشوی قهرمانی جوانان آسیا از فردا (یکشنبه) آغاز خواهد شد و تا روز چهارشنبه هفته جاری ادامه دارد.

تیم ایران در دو بخش ساندا و تالوی دختران و پسران در این رویداد شرکت کرده است.