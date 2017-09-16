نگاه توسعه محور ویژگی انتخاب استاندار است/ اقتصاد اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی عصر شنبه در جلسه تودیع و معارفه استاندار فارس تاکید کرد: پیشنهاد به افشانی دادم که به وزارت کشور بیایید و او نیز قبول کرد زیرا به تجربه او نیازمند بودیم.

وی ادامه داد: مشورت هایی داشتیم و افراد متعددی معرفی شدند و دست ما کامل باز بود که با توجه به ویژگی هایی که دولت دارد فرد مورد نظر انتخاب شود.

رحمانی فضلی تصریح کرد: بیشترین نزدیکی با رئیس جمهور و برنامه های دولت از جمله ویژگی های انتخاب استاندار بود اما این به طور کامل مد نظر نیست و باید همه مدیران حوزه اجرایی قرار می گیرند به همه نگاه کنند.

وی یادآور شد: استاندار باید توسعه نگر باشد و اولویت اول توسعه از نگاه ما موضوع اقتصاد است و استاندار نیز باید دارای چنین ویژگی باشد.

وزیر کشور تاکید کرد: امروز اقتصاد و به خصوص اقتصاد مقاومتی اولویت اول کشور است که در این راستا استانداران باید توانایی لازم را داشته باشند.

رحمانی فضلی تصریح کرد: مقابله با آسیب های اجتماعی اولویت دیگر دولت است که در این راستا موضوع اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق و مناطق بحرانی مد نظر است که با اجتماعی کردن آن و حمایت های مردمی می توان موفق بود.

وی یادآور شد: سیاست داخلی موضوع مهمی است زیرا کشوری پویا و آماده توسعه هستیم که باید با تشکل مشارکت مردمی حرکت کنیم و باید با انسجام و وحدت مردمی حرکت کنیم.

وزیر کشور تاکید کرد: مشارکت مردم بسیار مهم است اما این مشارکت تنها در زمان انتخابات نیست که در این راستا تشکل ها باید برنامه ریزی درست داشت و در حوزه سیاسی هیچ حزبی در انتظار مجوز نیست و محدودیت سخنرانی سیاسی نداریم.

رحمانی فضلی افزود: هیچ ضرری از این جنبه نخواهیم کرد و اگر مردم قانون مند و منسجم باشند منافع برای کشور بیشتر است که طی ۴ سال گذشته هیچ ضرری در فعال شدن احزاب و گروه ها ندیده ایم.

وی ادامه داد: جایگاه امنیتی کشور بالا است اما به معنی نداشتن و نبود تهدید از جانب دیگران نیست زیرا جایگاه جمهوری اسلامی باعث اخلال در روند کشورهای سلطه گر شده و تنها دلیل ترس آنها اقتدار ملی، مردم و قدرت نظامی و اقتصادی کشور است.

وزیر کشور افزود: شاید جغرافیای دخالت دست آنها باشد اما گستره این دخالت با آنها نیست و ما در اوج قدرت، نشاط و پویایی هستیم.

رحمانی فضلی یادآور شد: باید افتخار کنیم به نظام مقدس جمهوری اسلامی، امام(ره)، رهبری، شهدا و مردم و شکر کنیم با اتحاد و همدلی حرکت کنیم.