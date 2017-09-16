تهیه «نقشه راه» برای بخش معدن تا ۴ سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایمیدرو، مهدی کرباسیان در نخستین دیدار خود با تشکل‌های معدنی و صنایع معدنی با اعضای جدید هیأت رییسه انجمن سنگ آهن تصریح کرد: قرار است برای ۴ سال آتی نقشه راه این بخش آماده و در اختیار وزیر صنعت معدن و تجارت قرار گیرد.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: بسیاری از مسائلی که فعالان معدنی و صنایع معدنی با آن سرو کار دارند یا دغدغه آن ها است در این نقشه راه گنجانده می شود به طوری اموری همچون تعیین عوارض،‌ حقوق دولتی و ... مشخص خواهد شد تا راهکارهای مناسبی برای توسعه ارایه و به اجرا گذاشته شود.

وی با تاکید بر اینکه سخنان رییس جمهوری و وزیر صنعت معدن و تجارت در مجلس در راستای حمایت از بخش معدن و صنایع معدنی، فرصت تاریخی برای نشان دادن توانمندی های این بخش است، اظهار داشت: در دوره جدید نظرات بخش های مختلف وزارتخانه همچون معاونت معدنی، ‌سازمان زمین شناسی و ایمیدرو به هم نزدیک شده است که این امر هم افزایی بیشتری نسبت به دوره قبل ایجاد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه از نظرات کارشناسی تشکل های معدن و صنایع معدنی باید مبنای تصمیم گیری ها در این بخش از اقتصاد کشور شود، گفت: انتظار از تشکل ها این است که علاوه بر منافع صنفی، به منافع و اقتضائات کشور نیز توجه شود.

کرباسیان افزود: چنانچه پیشنهادی برای اجرای سیاست های حمایتی از صندوق بیمه سرمایه گذاری معدنی دارید ارایه دهید تا مثلا با تشکیل کنسرسیوم های بخش خصوصی در کل زنجیره معدن، حمایت هایی در تعیین نرخ بهره بانکی انجام شود.

معادن کوچک و متوسط و قراردادهای بلند مدت

کرباسیان به جایگاه معادن کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در ایران معادن بزرگ سنگ آهن به صورت باز بهره برداری شده اند و درعین حال عمر و عیار این معادن رو به کاهش است،‌ باید توجه بیشتری به معادن کوچک و متوسط شود.

کرباسیان با بیان اینکه مشخصات و توان معادن کوچک سنگ آهن را با جزئیات ارایه دهید تاکید کرد: مدل تشکیل کنسرسیوم و انعقاد قراردادهای بلند مدت، ضامن فعالیت های معادن کوچک است و می توان به مسائل جانبی این معادن نیز توجه کرد.

وی افزود: تامین نیاز کارخانه تولید گندله از مهمترین اقداماتی است که معادن کوچک در قالب کنسرسیوم می توانند انجام دهند.

کرباسیان با اشاره به مشکلات کمبود آب در بخش کشاورزی خاطر نشان کرد: با این اقدام حمل و نقل نیز رونق می گیرد و شاهد تاثیرات مثبت معدنکاری در مناطق کم برخودار خواهیم شد.

رییس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به شناسایی ۴۰۰ محدوده امیدبخش گفت: ایمیدرو با پذیرش ریسک بخش اکتشاف، از ایجاد کنسرسیوم در مراحل بعدی اکتشاف حمایت می کند.

وی تاکید کرد: ‌اکنون تنها سراغ ذخایر عمیق سنگ آهن نرفته ایم در حالی که برای تحقق اهداف طرح جامع فولاد نیازمند استفاده از تکنولوژی های جدید برای بهره برداری از ذخایر عمیق هستیم که بخش خصوصی می تواند وارد این عرصه شود.

فرصت‌های شغلی معادن کوچک

در این نشست،‌ مهرداد اکبریان رییس جدید هیات مدیره انجمن سنگ آهن از متفاوت بودن شرایط معادن کوچک و متوسط با معادن بزرگ سخن گفت و اظهار داشت: اگرچه مقیاس تولید معادن کوچک در برابر معادن بزرگ، ‌پایین است اما فعالیت در این نوع معادن بر کیفیت زندگی مردمان نواحی معادن کوچک و متوسط تاثیر بالایی دارد.

اکبریان افزود:‌ معادن با توجه به فرصت های شغلی که ایجاد کرده اند، سبب مهاجرت معکوس شده اند به گونه ای که کارگر،‌ تکنیسین و ... به این معادن مراجعه کرده اند تا صاحب شغل شوند.

وی درباره اکتشاف گفت: کشف معادن کوچک زمینه انجام اکتشافات جدید را فراهم می آورد و سبب می شود معادنی که کوچک مقیاس بوده اند، به ذخیره ای بزرگ تبدیل شوند.

استقبال از تشکیل کنسرسیوم

اکبریان با استقبال از تشکیل کنسرسیوم بخش خصوصی گفت: با هم افزایی شرکت های خصوصی می توان پهنه های معدنی که بدون استفاده مانده بود،‌ را فعال کرد.

وی در عین حال خواستار توجه به حساسیت ضوابط و قوانینی همچون اخذ عوارض صادرات وم الیات بردرآمد شد که ممکن است کسب و کار معدن را تهدید کند.