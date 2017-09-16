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۲۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۲۰

فرماندار فیروزکوه:

جذب سرمایه گذار کلید خروج فیروزکوه از حالت ایستایی است

جذب سرمایه گذار کلید خروج فیروزکوه از حالت ایستایی است

فیروزکوه- فرماندار فیروزکوه با بیان اینکه زیرساخت های خوبی در این شهرستان در حال شکل‌گیری است گفت: با جذب سرمایه گذار می‌توانیم شهرستان را از حالت ایستایی خارج کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله طاهری پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری که با حضور میرزایی نیکو، نماینده شهرستان دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی و روسای ادارت فیروزکوه در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد طی سخنانی، با تاکید بر شعار اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: با عنایت بر تشکیل جلسه ای با حضور استاندار تحت عنوان اقتصاد مقاومتی که در محل استانداری تشکیل شد دستوراتی در خصوص مطالبات شهرستان اتخاذ شد و در همین راستا تلاش همه مسئولین در جهت تسریع بخشیدن به جذب سرمایه گذاران در شهرستان است.

طاهری بیان داشت: پیرو مطالبات مردم اقدامات خوبی در زمینه بهداشت و درمان صورت گرفته است و بستر مناسب و زیرساخت های خوبی در حال شکل‌گیری و پیگیری می‌باشد که با جذب سرمایه گذار می‌توانیم شهرستان را از حالت ایستایی خارج کنیم.

وی با بیان اینکه باید از ظرفیت های شهرستان به خوبی استفاده شود گفت: شهرستان فیروزکوه مهد اولین ها بوده است و باید این نکته مهم را در نظر بگیریم که بسیاری از محصولات کشاورزی  مرغوب این شهرستان ازجمله سیب زمینی و گندم می‌باشد و در موضوع مواد پروتئینی، گوشت دامی و ماهی حرف برای گفتن داریم که همه این موارد در قالب اقتصاد مقاومتی در حال پیگیری است و این شهرستان در این زمینه ها قابلیت جذب سرمایه را دارد.

فرماندار فیروزکوه اظهار داشت: شهرستان فیروزکوه جایگاه خاصی در استان تهران داشته و دارای آب و هوای مطلوب بوده و پتانسیل های فراوانی برای تحقق اقتصاد مقاومتی دارد اما کم توجهی به این موارد موجب می شود که نتوانیم نهایت استفاده و بهره را از این مواهب ببریم و لازم به ذکر است که این شهرستان در بحث گردشگری و کشاورزی و صنعت در استان تهران حرف اول را می زند و قطب گردشگری استان است.
 

کد مطلب 4088790

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