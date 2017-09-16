پیامدهای تجزیه عراق تمام منطقه را دربر خواهد گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الغد پرس در بیانیه صادره از سوی دفتر عمار حکیم رهبر ائتلاف ملی عراق آمده است که عمار حکیم در جریان تماسهای تلفنی خود با مقامات اقلیم کردستان این کشور از آنها خواست تا همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق را به تعویق بیاندازند.

عمار حکیم هم چنین از مقامات اقلیم خواست تا به سمت گفتگوهای جدی و عمیق و سازنده و استفاده از زمان برای این امر حرکت کنند.وی هم چنین نسبت به وخیم شدن اوضاع و پیامدهای منفی آن بر همه طرفها هشدار داده و تاکید کرد که گفتگو برای حل تمام مشکلات کافی است اگر دو طرف اراده حل مشکلات را داشته باشند.

حکیم بر ضرورت محافظت از وحدت عراق تاکید کرده و عنوان داشت که پیامدهای تجزیه عراق تمام منطقه را دربرخواهد گرفت.