ژاپن به مشاركت در بازسازي عراق ادامه مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه آلماني زبان دي ولت، به دنبال كشته شدن دو ديپلمات ژاپني درعراق ،" يوريكوكاوا گوچي " وزير امورخارجه اين كشور با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت : اين مسئله نمي تواند خللي در مشاركت ژاپن در بازسازي عراق ايجاد كند.

وزيرامورخارجه ژاپن در ادامه خاطر نشان كرد : ژاپن همانطور كه از پيش اعلام كرده بود خواهان مشاركت در بازسازي عراق بوده و تا حد توان در اين امر سعي و تلاش خواهد كرد.

جونيچيرو كويزومي نخست وزير ژاپن نيز با ابراز تاسف از اين حادثه تصريح كرد : نيروهاي ژاپني حاضر در عراق براي برقراري امنيت و ثبات در اين منطقه تلاش خواهند كرد .