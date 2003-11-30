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۹ آذر ۱۳۸۲، ۱۴:۱۱

با وجود كشته شدن دو ديپلمات ژاپني در عراق

ژاپن به مشاركت در بازسازي عراق ادامه مي دهد

دولت ژاپن اعلام كرد: اين كشور به مشاركت خود در بازسازي و برقراري امنيت در عراق ادامه مي دهد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه آلماني زبان دي ولت، به دنبال  كشته شدن دو ديپلمات ژاپني درعراق ،" يوريكوكاوا گوچي " وزير امورخارجه اين كشور با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت : اين مسئله نمي تواند خللي در مشاركت ژاپن در بازسازي عراق ايجاد كند.
وزيرامورخارجه ژاپن در ادامه خاطر نشان كرد : ژاپن همانطور كه از پيش اعلام كرده بود خواهان مشاركت در بازسازي عراق بوده و تا حد توان در اين امر سعي و تلاش خواهد كرد. 
جونيچيرو كويزومي نخست وزير ژاپن نيز با ابراز تاسف از اين حادثه تصريح كرد : نيروهاي ژاپني حاضر در عراق براي برقراري امنيت و ثبات در اين منطقه تلاش خواهند كرد .

کد مطلب 40888

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