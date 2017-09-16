به گزارش خبرنگار مهر، منطقه آب‌پخش به عنوان نگین سبز استان بوشهر شناخته می‌شود و علاوه بر اینکه پرتراکم‌ترین نخلستان‌های کشور را در خود جای داده است، محل زندگی گونه‌های مختلف پرندگان و حیوانات وحشی و اهلی است.

در روزهای اخیر به دنبال افزایش گرمای هوا و با توجه به اینکه آب در نهرهای آبیاری و نخلستان‌ها کاهش یافته است، پرندگان و حیوانات برای تامین آب مورد نیاز خود با مشکلاتی روبرو بودند و در خطر نابودی قرار داشتند که برخی از فعالان محیط زیست و کشاورزان منطقه به یاری آنها شتافتند.

مهدی بحرینی از فعالان زیست محیطی استان بوشهر در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: مدتی است که فرهنگ زیبای حفظ حیوانات و پرندگان بین مردم و دوست‌داران طبیعت رواج یافته است و شکارچیان و صیادان تفنگ‌ها و تورهای خود را غلاف و آویزان کرده‌اند.

وی ادامه داد: به دنبال این اتفاقات میمون و زیبا در منطقه زیبای آبپخش، در تابستان و در گرمای ۵۰ درجه و بی‌آبی ما هم به فکر تامین آب برای وحوش و پرندگان و افتادیم.

بحرینی اضافه کرد: با همراهی و همکاری تعدادی از فعالان و دوست‌داران محیط زیست، با تهیه آبش‌خورهای موقت در چندین نقطه سعی کردیم سهمی حداقلی در کمک به طبیعت و پرندگان و وحوش آبپخش داشته باشیم که مورد استقبال پرندگان و حیوانات وحشی قرار گرفت.

این فعال محیط زیست خاطرنشان کرد: در این چند ساله و همه‌گیرشدن فضای مجازی خبرها و اقدامات خوبی از کمک‌کردن محیط زیست به گوش می‌رسد که جای امیدواری دارد و امیدارم با این کار ما هم توانسته باشیم سهم خودمان را به طبیعت زیبای آبپخش ادا کنیم.

وی اظهار داشت: این روزها بسیاری از افراد به جای تفنگ و تور، دوربین عکاسی به دست گرفته و به جای کشتن حیوانات، از محیط زیست تصاویر ناب و زیبا و روح بخش تهیه می‌کنند که جای بسی امیدواری برای احیاء محیط زیست نیمه جان کشور است.

شکرالله کشاورز از نخل‌داران منطقه آب‌پخش نیز اظهار داشت: در این روزهایی که نخل‌ها بدون آب هستند و کانال‌های آبیاری منطقه نیز خالی است، حیوانات و به‌ویژه پرندگان با مشکلاتی روبرو می‌شوند که باید به یاری آنها بشتابیم.

وی اضافه کرد: بسیاری از نخل‌داران در این روزها در زمینه آبرسانی و ایجاد آبشخور برای پرندگان و حیوانات همکاری خوبی داشته‌اند و گاها برای آنها غذا نیز تهیه می‌کنند.

علی دهقان از دیگر فعالان زیست‌محیطی که تعداد زیادی از این آبشخورها را ساخته است، تاکید دارد که فرهنگ کمک به حیوانات و پرندگان باید همگانی شود.

طلعت حسینی از فعالان اجتماعی گفت: تلاش داریم تا کارگاه‌های آموزشی را در سطح مدارس گسترش دهیم و اولین دوره آموزشی امسال ساخت آبخوری برای پرندگان توسط کودکان خواهد بود و نحوه نصب آن در محلی برای استفاده پرندگان آموزش داده می شود.

رهام آموزگار نیز گفت: طبیعت متعلق به همگان است و باید با ترویج فرهنگ حفاظت و حراست از محیط زیست، همه ظرفیت‌ها را برای کمک به حیوانات و پرندگان به کار بگیریم و مشارکت جدی در تامین سلامت و امنیت محیط زیست داشته باشیم.