نخستین جشنواره «خرمن» در روستای واقعه دشت صومعه سرا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره «خرمن» در روستای واقعه دشت صومعه سرا به همت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این شهرستان برگزار می شود.

این جشنواره به منظور شکرگذاری از محصول برنج و با هدف احیای برگزاری جشنواره های بومی و محلی و در راستای شناساندن ظرفیت و پتانسیل های شهرستان صومعه سرا و احیای آیین ها و سنت های فراموش شده برگزار می شود.

این جشنواره به همت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صومعه سرا با همکاری اداره ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، هلال احمر، آموزش و پرورش و هیئت ورزش های بومی و محلی اجرا می شود.

نخستین جشنواره «خرمن» در صومعه سرا روز سه شنبه ۲۸ شهریور ماه ساعت ۱۶ عصر در مدرسه شهید کاظم میرزاد زارع روستای واقعه دشت برگزار می شود.

امروزه از برگزاری جشنواره های مختلف بومی و محلی به عنوان راهکاری برای جذب گردشگری و ایجاد فرصت های شغلی و رونق اقتصادی استفاده می شود.

شهرستان صومعه سرا دارای ۲۸ هزار هکتار زمین شالیزاری است که هر ساله از این مساحت ۷۵ هزار تن برنج سفید برداشت می شود.