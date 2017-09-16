همکاری دستگاه های اجرایی شاهرود با دفتر آستان قدس تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی عصر شنبه در همایش کانون های خادمیاران آستان قدس رضوی نمایندگی شاهرود به میزبانی کانون بسیج این شهر بابیان اینکه ماندگاری اقدامات انسان به اخلاص عمل او است، ابراز داشت: بدون اخلاص در کارها، باطنی نیز وجود ندارد لذا هر نیتی که به قصد رضای خدا انجام شود، ماندگار خواهد بود.

وی گفت: ارائه خدمت توسط دفتر استان قدس رضوی باید مسجد محور باشد لذا خدمات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در جامعه هم تراز نهادهای خیریه انجام می دهد.

امام جمعه شاهرود بابیان اینکه عوامل معنوی نیز در حل مشکلات به انسان کمک می کند، افزود: با حرف زدن کاری انجام نمی شود و این همت عالی می طلبد تا امام جماعات به عنوان مدیر کلان فرهنگی کشور در کنار مجریان طرح و پایگاه های بسیج بتوانند بهترین خدمت را ارائه کنند.

امام جمه شاهرود با بیان اینکه برای تقویت کارهای عمده سپاه و آستان قدس در بحث زیرساخت های جامعه همگرایی و هماهنگی ارکان مختلف باید افزون تر شود، ابراز داشت: دفتر آستان قدس رضوی سیاسی و حاکمیتی نیست بلکه نهادی برخواسته از دل مردم و برای رضای خدا است که نباید مسائل سلیقه ای در آن دخیل شود.

امینی با بیان اینکه قرار گرفتن در ضلع ارتباط با امام رضا(ع) دارای برکات فراوانی خواهد بود، تصریح کرد: در دفتر آستان قدس رضوی نمی خواهیم اضافه بر کار نهادهای دیگر وظیفه ای را تحمیل کنیم بلکه در اصل با همپوشانی و همکاری سایر دستگاه های اجرایی مانند بهزیستی، کمیته امداد، سپاه پاسداران و غیره می کوشد تا خدمت گذاری به مردم را تکمیل کند.

وی مهمترین مشکل شرق استان سمنان را بی کاری ذکر کرد و افزود: آستان قدس رضوی می تواند با سرمایه گذاری به رونق اشتغال در شهر کمک کند و این تنها یک مورد از ابعاد کارهای در دست اقدام این نهاد قلمداد می شود و از سوی دیگر این دفتر به مسائل فرهنگی، اجتماعی و سازندگی در مناطق محروم توجه ویژه خواهد داشت که برآورد این آرمان تنها نیازمند تعامل و همکاری نهادها و مسئولان ذی ربط است.

دفتر آستان قدس رضوی مرداد ماه سال جاری در شاهرود با حضور مسئولان شهرستانی و استانی آغاز به کار کرد.