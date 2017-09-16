به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر کریمی صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: پانزدهمین نمایشگاه سراسری کتاب ارومیه از تاریخ ۲۸ شهریور سال جاری تا سه مهرماه با حضور ناشرین برتر کشوری و استانی در محل نمایشگاه‌های دائمی اداره‌کل ارشاد واقع در چهارراه آپادانا برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: ۲۱ ناشر از استان و ۳۲۹ ناشر نیز از سراسر کشور در پانزدهمین نمایشگاه کتاب امسال آذربایجان غربی حضور می یابند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی بیان کرد: ۳۶ هزار و ۲۵۱ عنوان کتاب در موضوعات پزشکی، حقوقی، هنری، تاریخی، کودکان و نوجوانان و مذهبی با ۳۰ درصد تخفیف در این نمایشگاه ارائه می شود.

وی به ارائه بن کارت توسط یکی از بانک ها در این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: اقشار مختلف مردم از جمله دانشجویان و طلاب می توانند از طریق ثبت نام اینترنتی بن کارت مورد نیاز خود را خریداری کنند.

کریمی اظهارداشت: پذیرایی از بازدیدکنندگان در دو شیفت صبح و بعدازظهر از ساعت ۹ الی ۱۳ و ۱۶ تا ۲۱ است که البته این بازه‌های زمانی باتوجه به استقبال مردم از نمایشگاه قابل تمدید خواهد بود.

مدیرکل ارشاد آذربایجان غربی با اشاره به اینکه بن‌کارت‌های نمایشگاه در محل نمایشگاه ارائه می‌شود اظهار داشت: از میزان تخفیف ۳۰ درصدی در نظر گرفته‌شده برای کتاب‌ها مقدار ۱۰ درصد از سوی ناشر، ۱۰ درصد از سوی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و ۱۰ درصد دیگر توسط موسسه نمایشگاه‌های کشور تامین شده است.

وی با بیان اینکه امسال بن‌کارت‌های ارائه شده تا ۱۰ روز پس پایان موعد نمایشگاه نیز اعتبار دارند خاطرنشان کرد: کسانی که بنا بر هر دلیلی موفق به خرید کتاب از نمایشگاه نشوند می‌توانند تا ۱۰ روز پس از اتمام زمان بازدید از غرفه‌ها از کتابفروشی‌های خطایی، پاتوق کتاب، شریعتی، شهر کتاب پزشکی، کتابفروشی دانشگاه علوم پزشکی، دانشیار و انتشارات حسینی نسبت به خرید کتاب موردنظر اقدام کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی افزود: ناشرانی حق شرکت در نمایشگاه دارند که در طول پنج سال اخیر اقدام به انتشار ۱۰۰ عنوان کتاب کرده باشند.

وی با بیان اینکه هر کتابفروشی که در شهرستانهای مختلف تاسیس شود و کار خود را توسعه بدهد از تسهیلان بانکی ۵۰ میلیون تا ۱۲۰ میلیون تومانی بهره مند می شود افزود: این تسهیلات با کارمزد هشت درصد و چهارساله در اختیار کتابفروشی ها قرار می گیرد.

کریمی تقارن هفته دفاع مقدس و موعد برگزاری نمایشگاه کتاب را به فال نیک گرفت و عنوان کرد: در نمایشگاه امسال غرفه‌ی ویژه‌ای برای عرضه کتاب‌های دفاع مقدس و بزرگداشت آن در نظر گرفته شده است.

وی افزود: برپایی ایستگاه نقاشی توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کارگاه آموزشی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر و رونمایی از کتاب ۳ جلدی رویدادها و حوادث ۸ سال دفاع مقدس به قلم زهرا کرم‌زاده از جمله برنامه‌های جنبی است که در حاشیه نمایشگاه برگزار می‌شود.

پانزدهمین نمایشگاه سراسری کتاب ارومیه از ۲۸ شهریور ماه سالجاری آغاز و تا سه مهرماه در محل مجتمع فرهنگی هنری ارومیه برپا می شود.

این نمایشگاه صبح ها از ساعت ۹ تا ۱۳ و بعد از ظهرها از ساعت ۱۶ تا ۲۱ شب برای بازدید علاقه مندان دایر خواهد بود.