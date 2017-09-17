تیم فوتبال رسانه ورزش کردستان صدا و سیمای استان را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال رسانه ورزش استان کردستان شامگاه شنبه به دیدار تیم فوتبال صدا و سیمای مرکز کردستان رفت و توانست با دو گل حریف را شکست دهد.

در این دیدار که در زمین چمن دانشگاه کردستان برگزار شد، تیم رسانه ورزش کردستان موفق شد با دو گل حریف خود را شکست دهد.

در این دیدار تیم رسانه ورزش کردستان با ترکیب شاهو کریمی، آریان نصراللهی، فرهاد شیری، فیض الله پیری، توفیق مفاخری، عادل خلیلیان، ارشاد خلیل الهی، طاهر فیضی، آرمان نصراللهی، سامان نادری، پویا رمضانی به میدان رفت.

در نیمه دوم بختیار صمدی، کیوان احمدی و صلاح ساعدی برای تیم رسانه ورزش کردستان به میدان رفتند.

در تیم رسانه ورزش کردستان جمعی دیگر از خبرنگاران این استان از جمله یحیی صمدی، ماجد رموزی، صابر ساعدپناه، منصور محمدی، فرشید اردلان، خبات اسکندری، افشین خوشگوار، هیرش اسماعیل زاده، حامد نظرویسی و خبات ساعدی حضور دارند

تیم فوتبال رسانه ورزش کردستان با سرمربیگری فرهاد شریف پور از پیشکسوتان فوتبال این استان، از یک ماه قبل با حضور جمعی از خبرنگاران استان کردستان شکل گرفته است و امروز اولین بازی تدارکاتی خود را برگزار کرد.

تیم رسانه ورزش کردستان قرار است از این پس در رقابت های مختلف دوستانه در استان و خارج از استان به میدان برود.

برای شکل گیری تیم فوتبال رسانه ورزش کردستان اداره کل ورزش و جوانان، دانشگاه کردستان و چاپ معلم سنندج حمایت های خوبی را انجام داده اند.