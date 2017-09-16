به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک منبع محلی در استان مأرب واقع در شرق یمن از شهادت ۹ تن از اعضای یک خانواده در جریان حمله جنگنده های ائتلاف متجاوز عربستان در منطقه حریب القرامیش خبر داد.

این منبع تاکید کرد:جنگنده های ائتلاف خودروی این خانواده را در منطقه حریب القرامیش از توابع استان مأرب هدف قرار داد.محسن غراب از قبیله جهم به همراه ۸ تن از اعضای خانواده اش شهید شد.

جنگنده های ائتلاف متجاوز عربستان پیشتر نیز بارها خانواده ها و غیر نظامیان یمنی را به بهانه هدف قرار دادن انصار الله بمباران کرده بود.