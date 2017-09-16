  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ شهریور ۱۳۹۶، ۲۱:۱۰

شهادت اعضای یک خانواده یمنی در حمله جنگنده‌های ائتلاف عربستان

شهادت اعضای یک خانواده یمنی در حمله جنگنده‌های ائتلاف عربستان

جنگنده های ائتلاف متجاوز عربستان بار دیگر جنایت جدیدی را در حق غیر نظامیان یمنی رقم زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک منبع محلی در استان مأرب واقع در شرق یمن از شهادت ۹ تن از اعضای یک خانواده در جریان حمله جنگنده های ائتلاف متجاوز عربستان در منطقه حریب القرامیش خبر داد.

این منبع تاکید کرد:جنگنده های ائتلاف خودروی این خانواده را در منطقه حریب القرامیش از توابع استان مأرب هدف قرار داد.محسن غراب از قبیله جهم به همراه ۸ تن از اعضای خانواده اش شهید شد.

جنگنده های ائتلاف متجاوز عربستان پیشتر نیز بارها خانواده ها و غیر نظامیان یمنی را به بهانه هدف قرار دادن انصار الله بمباران کرده بود.

کد مطلب 4088869
فاطمه صالحی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها