به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت‌الله مکارم شیرازی در دیدار جمعی از کارکنان مجموعه سلامتکده و شرکت داروسازی بوعلی دارو با اشاره به اینکه اخیراً گفته می‌شود طبی به نام طب اسلامی نداریم، گفت: باید دید منظور این افراد از طب اسلامی چیست؛ اگر منظور این است که اسلام مکتبی به نام طب آورده است، این حرف درست نیست و ما نمی‌گوییم که اسلام مکتب جدید طب مانند عقائد و اخلاق ایجاد کرده است.

وی بیان کرد: در آیات و روایات اشاره‌هایی به مسائل طب شده است که ما نمی‌توانیم آنها را انکار کنیم.

استاد برجسته حوزه گفت: روایات که از معصومین(ع) در مورد طب آمده است باید بررسی شده و صحت آنها مورد تأیید قرار گیرند.

وی با بیان اینکه ما طبی به نام طب مسلمین داریم، ابراز داشت: علمای اسلام از جمله علمایی بودند که علم طب را دنبال کرده‌اند که نمونه آن کتاب قانون بوعلی سیناست که مشهور است ۳۰۰ سال در دانشگاه‌های اروپا تدریس می‌شده است.

برگزاری کنگره‌ای بین‌المللی درباره خدمات شیعه نسبت به علوم اسلامی

آیت الله مکارم شیرازی گفت: به‌زودی کنگره‌ای بین‌المللی درباره خدمات شیعه نسبت به علوم اسلامی برگزار می‌شود که از جمله این علوم، علم طب است.

وی تصریح کرد: علمای اسلام یکی از بزرگ‌ترین دانشمندان در علوم مختلف بوده و در میان علمای اسلامی، علمای شیعه دارای یک نشاط و تلاش فراوان بوده‌اند و کسانی که به این کتاب‌ها بتوانند احاطه پیدا کنند می‌توانند از طب علمای اسلام بهره‌مند شوند.

این مرجع تقلید با بیان اینکه درباره طب سنتی هم افراط و هم تفریط وجود دارد، گفت: گاهی افراط می‌کنند و می‌گویند تنها طب اسلامی صحیح است و گاهی تفریط می‌کنند که طب صحیح طب جدید است و طبی که از علمای اسلام رسیده است همه باطل است.

وی عنوان کرد: بشر از ابتدا طب را تجربه کرده است و اینکه بگوییم هرچه از علم طب در قدیم، باطل بوده دروغ محض است.

آیت الله مکارم شیرازی افزود: کار شما در سلامتکده بوعلی که از هر دو گروه طب اسلامی و طب جدید استفاده کرده‌اید بسیار پسندیده است و نشان می‌دهد شما هر دو را قبول دارید.

نباید عده‌ای با خواندن یک کتاب ادعا کنند متخصص در طب سنتی هستند

وی ابراز داشت: اینکه عده‌ای تنها با خواندن یک کتاب ادعا کنند متخصص در طب سنتی هستند بسیار اشتباه است و کار شما که بیش از ۲۰ سال در این زمینه تجربه‌ دارید با کار این افراد تفاوت دارد.

این مرجع تقلید تصریح کرد: دولت باید بیان افرادی را که صلاحیت نداشته، درسی نخوانده و علمی ندارند با افرادی که سوابق درخشانی داشته و مطالعات و تجربیات ارزنده‌ای دارند تفاوت قائل شود؛ نه اینکه همه را به طور کلی دفع کند.

وی گفت: عده‌ای خرافات را با طب سنتی قاطی کرده‌اند و این خرافات سبب شده که اعتبار طب سنتی کاهش یابد؛ باید جلوی کسانی را که خرافات را به نام طب گسترش می‌دهند گرفته شود.

آیت الله مکارم شیرازی بیان کرد: یکی از خطراتی که اسلام را تهدید می‌کند همین خرافات است و باعث می‌شود مسائل خرافی جزئی از عقاید شود و موجب شود عقاید اصلی هم متزلزل شود.

وی تصریح کرد: باید شورایی از افراد آشنا به طب جدید و قدیم تشکیل شود تا مؤسسات و اشخاص را بررسی کنند تا نه آنهایی که صلاحیت دارند حذف شوند و نه آنهایی که صلاحیت ندارند وارد کار شوند.

استاد سطوح عالی حوزه گفت: گروهی نیز باید اسناد روایاتی که به ما رسیده است را بررسی کنند و آنهایی که اسناد معتبری دارند را جدا کنند؛ مادامی که این روایات باهم باشد همین سرنوشت را خواهیم داشت.

وی بیان کرد: اگر ما اعتدال را رعایت کنیم باعث می‌شود که کار ما قوام و ریشه پیدا کند.

آیت الله مکارم شیرازی گفت: شنیده می‌شود که گاهی مشروط می‌کنند کسی که می‌خواهد در طب قدیم موفق باشد حتماً باید دوره طب جدید را دیده باشد که صحیح نیست؛ طب قدیم دارای اصولی است مثلاً اگر بوعلی سینا در زمان بود نباید اجازه می‌دادیم طبابت کند.

وی عنوان کرد: همواره در کنار حوزه‌های علمیه افرادی بوده‌اند که طب اسلامی را می‌خوانند و علمای بسیار مبرزی در طب داشته‌ایم و ان شاء الله در کنگره ارائه می‌شود.

مرجع تقلید شیعیان گفت: اگر حساب‌ها از هم جدا شود ظلم و ستم بر کسی وارد نخواهد شد و اگر جدا نشود اوضاع روز به روز بدتر خواهد شد