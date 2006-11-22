اگرتیم کامل بود نتیجه می گرفتیم/ امیدواریم در دوحه موفق عمل کنیم

اسدالله حیدری رئیس فدراسیون تیراندازی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب گفت: هرچند دوست داشتیم تیم ما باترکیب 22 نفره و به صورت کامل به بازیهای آسیایی برود اما درنهایت با نظر سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک ترکیب تیم با 11 ورزشکار شامل 7 ورزشکار زن و4 مرد بسته شد و هم اکنون نیز در حال برگزاری یک اردو و مسابقه تدارکاتی با تیم کویت است.

وی با بیان اینکه این آخرین تمرین تیم است و ضعیت بچه ها هم رضایت بخش است، گفت: درحال حاضر شرایط الهه احمدی بارکورد 397 از 400 خوب است. هرچند چینی ها دراین رشته امتیاز کامل را می گیرند اما امیدواریم بتواند حداقل به دورفینال راه یابد. دربخش بانوان نسیم حسن پور نیز در رشته طپانچه شرایط خوبی دارد و یکی از امیدهای ما برای راه یابی به فینال است.

حیدری با اظهار اینکه نه سازمان تربیت بدنی و نه ما توقع کسب مدال را از بچه ها نداریم اما امیدواریم بازیهای خوبی ازخود نشان دهند بیان کرد: بحث قراردادن جوائز به ورزشکاران کار خوبی است و به تازگی هم در ورزش رونق گرفته و قانونی شده است امیدواریم ورزشکاران ما بتوانند در بخشی از این جایزه سهم داشته باشند.

وی درخصوص شرایط سنی ورزشکاران برای حضور درمسابقات گفت: درتیراندازی شرایط سنی وجود ندارد اما قاعدتا بیشترین سرمایه گذاری و وقت را روی ورزشکاران پایه انجام می دهیم. با کسی هم تعارف نداریم. اگربینیم وضعیت وی مطلوب نیست از گردونه مسابقات تیم ملی خارجش می کنیم البته معمولا درچنین شرایطی خود ورزشکار نیز با دیدن وضعیت نامطلوبش شانس قهرمانی را کاهش می دهد.