به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری عصر شنبه در مراسم بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان با بیان اینکه گسترش آسیب‌های اجتماعی از بزرگ‌ترین تهدیدهای خانواده و جامعه محسوب می‌شود، افزود: اگر آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌ها در خانواده به صورت عادت دربیاید، سم مهلکی برای بنیان خانواده است.

وی، اساسی‌ترین تکلیف پدر و مادر را مراقبت از چارچوب خانواده دانست و تصریح کرد: کانون گرم خانواده می‌تواند مثل دژ محکمی جلوی آسیب‌های اجتماعی بایستد، هر چند همین دژ می‌تواند به اولین جایی تبدیل شود که به آن نفوذ می‌کنند، لذا باید اقداماتی در جهت تقویت نهاد خانواده در برنامه روزانه خانواده‌ها بگنجد.

استاندار زنجان در ادامه با اشاره به اینکه جامعه کهنسال قبل از اینکه به مسائل مادی نیاز داشته باشد، نیازمند تکریم و محبت است، افزود: بدون شک، بازنشستگان، بزرگان خانواده محسوب می‌شوند و نباید به فراموشی سپرده شوند؛ در واقع خانواده کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین رکن جامعه است و بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اتفاقات در کانون کوچک خانواده رخ می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه تکریم بازنشستگان و بزرگان مختص یک روز نیست و باید هر روز صورت گیرد، ادامه داد: جامعه بازنشستگان گنجینه‌های تجربه و دانش هستند، بنابراین انسان هرگز نباید احساس بازنشستگی کند. از طرفی در ایران اسلامی باید تکریم بزرگان به فرهنگ عمومی تبدیل شود.

درویش‌امیری در ادامه از بازنشستگان به‌عنوان پرچم‌داران یک طایفه یاد کرد و افزود: آنچه که امروز بیش از هر زمان دیگری باید به آن توجه کنیم، بحث حفظ حرمت بزرگان در جامعه است که متاسفانه این مهم تا حدودی در این برهه از زمان به فراموشی سپرده شده است.