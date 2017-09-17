خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- ونوس بهنود: در استان اردبیل ۴۱ شهربازی دایر است که از این تعداد ۱۴ مورد به دلایل مختلف غیرفعال بوده و مابقی فعالیت دارد.

کمبود شهربازی برای استانی با جمعیت جوان و کودک قابل‌توجه از یک سو و کمبود شهربازی استاندارد از سوی دیگر در وضعیتی بیش از گذشته احساس می‌شود که شهرهای بازی به یکی از سرگرمی‌های اصلی به ویژه برای گروه سنی کودک و نوجوان تبدیل شده و به دلیل قیمت نسبتاً مناسب تفریح مطلوبی برای اقشار با درآمد متوسط و پایین است.

این علاقه‌مندی رو به گسترش در وضعیتی است که استاندارد تجهیزات شهربازی همچنان محل تناقض‌گویی و فرافکنی بوده و به نظر می‌رسد همچنان تجهیزات بازی فاقد استاندارد در کمین ایمنی و سلامت کودکان و نوجوانان است.

داستان تابی که در نهایت اپراتور شکست

حساسیت به وضعیت شهرهای بازی و ورود دادستانی به این پرونده از زمانی آغاز شد که تاب پرنده تنها مجموعه شهربازی اردبیل درست در هنگام استفاده و در مقابل دیدگان صدها مسافر شکست.

شکستن تاب از قضا تلفات و خسارت جانی نداشت اما با پیگیری رسانه‌ها بخشی از تناقض‌گویی و بی‌فکری مسئولانه را عیان ساخت.

بطوریکه در ابتدای بروز این حادثه سکوت اداره کل استاندارد استان با وجود پیگیری خبرگزاری مهر محل سؤال شد و از سویی مدیران شهرداری اذعان کردند که تاب استاندارد داشته و هیچ کوتاهی در این خصوص نداشته‌اند.

در آن مقطع زمانی فعالیت تاب متوقف شد و چند روز بعد دادستان عمومی و انقلاب اردبیل در پی بازدید از این مجموعه گردشگری ضرب العجل ۱۰ روزه‌ای را برای بررسی استاندارد تمامی تجهیزات بازی اعلام کرد.

ناصر عتباتی تأکید کرد که هر دستگاهی فاقد استاندارد باشد بدون اغماض پلمپ می‌شود. اما مجموعه این داستان بیانگر یک موضوع جدی بود اینکه هنوز تجهیزاتی با ضعف ایمنی در پارک‌ها و شهرهای بازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بعد از اتمام ضرب العجل مدیرکل استاندارد استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تاب پرنده استاندارد داشته اما الزامات ایمنی آن رعایت نشده بود که منجر به شکستن بلبرینگ و در نتیجه خم شدن آن شد.

هاشم علایی با بیان اینکه صدور گواهی استاندارد به منزله بی‌توجهی و بی‌اهمیت بودن الزامات ایمنی نیست، متذکر شد: به دلیل سوار کردن بیش از حد و نامتقارن به تاب، تاب تعادل خود را از دست داده و خم شده است.

غفلت نظارتی متولیان

هر چند اذعان شد که مقصر شکسته شدن تاب اپراتور ناآگاه است اما ناآگاهی نسبت داده شده به وی نباید از نهادهای ناظر و متولی چشم‌پوشی شود.

نه تنها توجه به استاندارد تجهیزات بازی جدی گرفته نمی‌شود بلکه نظارت بر الزامات ایمنی و آموزش اپراتورها نیز جدی نیست. در عین حال استفاده از تجهیزات فرسوده در شهربازی‌ها موجب شده هر آن سلامتی و حتی جان کودکی با تجهیزات غیر ایمن تهدید شود.

بطوریکه مدیرکل استاندارد استان به خبرنگار مهر گفت: ما از شهرداران عاجزانه درخواست داریم که اجازه فعالیت تجهیزات بازی غیراستاندارد را ندهند.

به گفته علایی در پی ضرب العجل تعیین شده از سوی دادستان اردبیل، تمامی تجهیزات بازی از سوی کارشناسان استاندارد پایش شده و ۱۷ مورد تجهیزات غیراستاندارد شناسایی شده است.

تمامی تجهیزات بازی از سوی کارشناسان استاندارد پایش شده و ۱۷ مورد تجهیزات غیراستاندارد شناسایی شده است وی تأکید کرد: ما استدعا داریم جلوی فعالیت این تجهیزات از سوی دادستانی و شهرداری‌ها گرفته شود و ایمنی مردم مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد برخی تجهیزات فاقد استاندارد همچنان مورد بهره‌برداری است، اضافه کرد: حتی بعد از دریافت استاندارد نیز، الزامات ایمنی تجهیزات می‌بایست رعایت شود.

مدیرکل استاندارد استان متذکر شد: مطابق دستور دادستانی برای ارزیابی تجهیزات غیراستاندارد شهرهای بازی، تمامی شهرهای بازی بررسی شده و ۱۷ مورد احصا شده به دادستانی و شهرداری‌ها ارجاع شد.

تجهیزات غیراستاندارد نداریم!

اظهارات علایی در حالی است که مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اردبیل در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: هیچ کدام از تجهیزات در پارک‌های بازی غیراستاندارد نیست.

بهروز محبی تصریح کرد: هیچ موردی از تجهیزات غیراستاندارد از سوی اداره کل استاندارد استان به ما ابلاغ نشده و خود شهرداری برای اجازه فعالیت شهربازی‌ها تمامی مفاد قانونی را رعایت می‌کند.

وی تأکید کرد: در خصوص تاب پرنده شورابیل مطابق اظهارات اداره کل استاندارد، اپراتور بیش از حد مجاز افراد را سوار کرده بود اما در وضعیت فعلی حتی یک مورد تجهیزات فاقد استاندارد که در حال استفاده باشد نداریم.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اردبیل تأکید کرد: هر مورد غیراستانداردی پلمپ می‌شود و تجهیزات بازی که فعالیت آن تمدید شده ۱۰۰ درصد به تائید استاندارد رسیده است.

محبی افزود: نظارت شهرداری صرفاً بر روی مجموعه شورابیل است و مابقی شهر بازی‌ها خصوصی بوده و شهرداری دخالتی ندارد.

در وضعیت فعلی که از سویی تجهیزات غیراستاندارد احصا شده و از سویی عنوان می‌شود هیچ تجهیزاتی غیراستاندارد نیست، مسئولیت نهادهای ناظر به مراتب سنگین‌تر شده است.

هر چند تاب پرنده بدون تلفات جانی ختم به خیر شد اما هر آن احتمال بروز حادثه در شهرهای بازی اردبیل وجود دارد.