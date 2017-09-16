مشت و لگد به جای تشکر/خانواده بیمار کارمند اورژانس را زدند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر شنبه یک مرد ۵۰ ساله در اثر سوء مصرف مواد مخدر دچار سطح هوشیاری پایین شد که با حضور به موقع عوامل اورژانس و تلاش تکنسین اورژانس، بیمار از مرگ نجات یافت و به سطح هوشیاری مطلوب رسید.

بعد از این که بیمار از مرگ نجات یافت، خانواده او، از تکنسین اورژانس درخواست تزریق داروی «دیازپام» به بیمار را کردند، که تکنسین از انجام این کار امتناع کرد.

اعضاء خانواده بیمار، بعد از این که با امتناع مامور اورژانس مواجه شدند، اقدام به ضرب و شتم وی کردند، که در اثر این حملات به شاکری، تکنسین اورژانس، وی به شدت مصدوم شده و به بیمارستان منتقل شد.

بر اساس اظهارات، افراد حاضر در محل، مامور اورژانس نزدیک به نیم ساعت زیر مشت و لگد اعضاء خانواده مرد ۵۰ ساله قرار داشت.

بر اساس این گزارش، شهر قدس یکی از شهرهای قدیمی و مهاجرپذیر استان تهران در ۲۰ کیلومتری بزرگراه فتح و مرکز شهرستان قدس است.