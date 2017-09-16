شمشیرباز جوان ایرانی مدال برنز گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، در ادامه مسابقات شمشیربازی جام جهانی جوانان، امیر احمد امینی تنها نماینده ایران که به جمع 4 شمشیرباز برتر راه یافته بود، برای صعود به فینال مقابل کریل حریفی از بلاروس با نتیجه 15 بر 10 نتیجه را واگذار کرد و در نهایت به همراه شمشیرباز ایتالیایی مقام سوم مشترک این دوره از رقابت‌ها را به خود اختصاص داد.

در دیدار فینال نیز کیریل بلاروسی و کیندلر آلمانی به مصاف یکدیگر رفتند در پایان شمشیرباز بلاروسی با نتیجه 15 بر 12 حریف خود را شکست داد و عنوان قهرمانی را کسب کرد.

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