فراخوان رئیس جمهور عراق برای گفتگو درباره همه پرسی اقلیم کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، رئیس جمهور عراق روز شنبه با صدور بیانیه ای ابتکاری را برای گفتگو بین رهبران سیاسی جهت دستیابی به راهکارهای ملموس و فوری پیرامون بحران همه پرسی اقلیم کردستان مطرح کرد.

«فواد معصوم» در این بیانیه همه را به گفتگو بر اساس شراکت ملی و به دور از هرگونه مواضع تحریک آمیز و افراطی دعوت کرد.

رئیس جمهور عراق همچنین از لغو سفر خود به نیویورک به منظور شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تکلیف حیدر العبادی نخست وزیر عراق برای سخنرانی در این اجلاس خبر داد.

گفتنی است که این نخستین موضع رئیس جمهور عراق در پی تنش میان بغداد و اربیل بر سر همه پرسی اقلیم کردستان عراق است.