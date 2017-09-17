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۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۷:۵۸

دقایقی پیش؛

زمین لرزه ۳.۱ ریشتری سومار را لرزاند

زمین لرزه ۳.۱ ریشتری سومار را لرزاند

کرمانشاه- زمین لرزه ای با قدرت ۳.۱ ریشتر سومار را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری مهر، زلزله ای با قدرت ۳.۱ در مقیاس ریشتر دقایقی پیش شهر سومار از توابع استان کرمانشاه را به لرزه درآورد.

این زمین لرزه در عمق ده کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

شهرستان سومار روز گذشته نیز دو بار لرزید.

کد مطلب 4088937

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