۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۱۰

برای دومین سال متوالی؛

«نتانیاهو» با دیدار نخست وزیر سوئد مخالفت کرد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی که از اقدام سوئد مبنی بر به رسمیت شناختن دولت فلسطین دلخور است، برای دومین بار متوالی از دیدار با همتای سوئدی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، امتناع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای دومین سال متوالی دعوت «استفان لوفن» همتای سوئدی را برای دیدار با وی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، رد کرد.

اصلی ترین دلیل نتانیاهو برای اتخاذ چنین تصمیمی، به رسمیت شناختن دولت فلسطین از سوی سوئد عنوان می شود که در سال ۲۰۱۴ میلادی و اندکی پس از پیروزی لوفن در انتخابات پارلمانی این کشور انجام شد. به این ترتیب، سوئد اولین کشور بزرگ اتحادیه اروپا شد که دولت فلسطین را به رسمیت شناخت.

از سوی دیگر، اظهارات لوفن مبنی بر اینکه عملیات های شهادت طلبانه ای که فلسطینی ها با استفاده از سلاح سرد انجام می دهند، تروریستی نیست؛ بیش از پیش خشم صهیونیست ها را در پی داشت.

مریم خرمایی

