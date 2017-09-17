رصد ۳ سیاره و هلال ماه در آسمان صبحگاهی فردا با چشم غیرمسلح

خسرو جعفری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبحگاه و پیش از طلوع خورشید فردا ۲۷ شهریور، سه سیاره و هلال زیبای ماه در کنار یکدیگر نمای دیدنی را در طی چند روز آینده پدید می‌آورند.

وی با بیان اینکه پیش از طلوع خورشید سیاره زهره، عطارد و مریخ، ستاره قلب شیر و هلال ماه را می توان تا دو روز دیگر رصد کرد، بیان داشت: این رویداد را می توان با چشم غیر مسلح رصد کرد.

به گفته این کارشناس نجوم، صبحگاه روز ۲۷ شهریور، هلال ماه در ادامه راه خود به میان سیاره زهره و قلب شیر خواهد رسید و همنشینی دیدنی میان این سه پدید می آید.

مدیر انجمن نجوم اهواز افزود: فردا، هلال ماه با فاز ۵.۵ درصد و قدر سیاره زهره ۴.۲- است.

همنشینی هلال ماه، سیاره زهره و قلب شیر

جعفری زاده با بیان اینکه این سیاره ها، ستاره قلب شیر و هلال ماه در ساعت 6:15 قابل مشاهده است، خاطر نشان کرد: همچنین در صبحگاه روز ۲۸ شهریور، کمی پیش از طلوع خورشید آخرین فرصت برای دیدن هلال صبحگاهی است.

وی ادامه داد: در این روز هلال ماه در نزدیکی دو سیاره عطارد و مریخ قرار دارد و فاز آن برابر با ۱.۶ درصد است.

وی با بیان اینکه این هلال با چشم غیر مسلح دیده می شود، اظهار داشت: در این روز هلال ماه ساعت ۵ و ۴۱ دقیقه به وقت مرکزی ایران طلوع می کند.