آغاز عملیات اجرایی احداث کتابخانه عمومی شهر آببر طارم

امیر علی نیک بخش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به احداث کتابخانه عمومی در شهر آببر شهرستان طارم افزود: پس از سالها پیگیری در خصوص تحویل زمین به امور کتابخانه ها برای احداث کتابخانه عمومی استاندارد در شهر آببر ، زمین مورد نظر این کتابخانه در شهریور ماه سال جاری با همکاری شهرداری و شورای شهر آببر تحویل اداره کل کتابخانه ها گردیده و عملیات اجرایی احداث آن نیز اخیرا شروع شده است.

وی اظهارد کرد: این کتابخانه در زمینی به مساحت ۱۳۵۰ و زیر بنای ۸۹۰ متر مربع در داخل پارک لاله آببر واقع در خیابان ناصر خسرو در حال احداث است و پایان سال ۱۳۹۷ به بهره برداری می رسد.

مدیر کل نهاد عمومی کتابخانه های استان زنجان به اعتبارات تخصیص یافته به راه اندازی این کتابخانه اشاره کرده و گفت: برای ساخت و راه اندازی کتابخانه عمومی شهر آببر مبلغ ۱۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی استان اعتبار در نظر گرفته شده است.

نیک بخش افزود: مجری این پروژه اداره کل راه و شهر سازی شهرستان طارم و بهره بردار آن نیز اداره کتابخانه های عمومی شهرستان طارم است.

نیک بخش تصریح کرد: پروژه کتابخانه عمومی آببر که جزو مطالبات عمومی مردم فرهنگ دوست شهر آببر بود از سال ۱۳۸۷ در دستور کار اداره کل کتابخانه های عمومی استان زنجان قرار داشت ولی به دلایل مختلف از جمله مشکل زمین تاکنون اجرایی نشده بود و علیرغم تخصیص اعتبار در سالهای مختلف برای راه اندازی کتابخانه، متاسفانه زمین مورد در اختیار کتابخانه های عمومی قرار نمی گرفت که با پیگیریهای لازم این مشکل مرتفع شد.

وی گفت: شهرستان طارم با جمعیتی حدود ۴۵ هزار نفر در حال حاضر دارای ۴ باب کتابخانه عمومی شهری و روستایی است که جوابگوی نیاز علاقمندان نبوده و این شهرستان به لحاظ امکانات و فضاهای کتابخانه ای دچار مشکل است.