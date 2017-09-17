به گزارش خبرنگار مهر، اسداله درویش امیری شامگاه شنبه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره روستا، افزود: جشنواره های مختلفی در کشور برگزار می شود وجامعه روستائی کشور همواره یک پای ثابت و محوری در برگزاری این جشنواره ها بوده‌اند.

وی اظهار کرد: نام‌گذاری این جشنواره به نام روستا اقدام مناسبی بوده و باید این مهم تقویت شود.

استاندار زنجان گفت: این جشنواره موجب همدلی و شادی جمعیت روستایی و شهری استان در کنار یکدیگر است و طی یک هفته برگزاری این جشنواره شاهد شادی و رضایت مردم بوده ایم که این موضوع بسیار قابل توجه و مهم است.

درویش امیری تاکید کرد: سنت ها و رسوم مناطق روستایی در این جشنواره به نمایش گذاشته شده و نمایش سنت ها و رسوم و فرهنگ مناطق روستایی استان یکی از آثار ارزشمند برگزاری این جشنواره بوده است

وی گفت: جای خرسندی است جشنواره روستا با نام استان زنجان پایه گذاری شده و برگزاری استانی این جشنواره در زنجان برای نخستین سال موجب بیشتر دیده شدن جامعه روستایی استان شده است.

استاندار زنجان به حضور محوری روستائیان در جشنواره‌های مختلف کشوری اشاره کرد و گفت: روستائیان، پایه‌گذار جشنواره‌های مختلف در کشور هستند.