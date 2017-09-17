محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۹ عملیات اطفای حریق و ۵ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۴۴۴ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۱۴ مورد منجر به عملیات شده، ۲۶ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۸۵ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۳۱۹ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۹ مورد آتش سوزی شامل حریق خودرو در شهرک فرهنگیان، حریق باغ در بلوار ارم، حریق سطل زباله در امامزاده عبدالله، ۲ مورد حریق ضایعات چوب در جاده تهران و ۴ مورد حریق مراتع و پوشش گیاهی در شهرک الوند، بلوار ارم، بلوار غنی زادگان ۲ مورد بوده است.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان گفت: همچنین ۵ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در بلوار ولایت، نجات افراد محبوس شده در آسانسور پل عابر پیاده در سعیدیه، ۲ مورد عملیات امداد و نجات در حادثه واژگونی خودرو در بلوار احمدی روشن و آرام شرقی و رهاسازی اندام بدن کودک از داخل منصوبات فلزی (نرده) در بلوار فرودگاه توسط آتش نشانان به انجام رسید.

بیاناتی گفت: تعداد ۳ نفر نجات یافته در این عملیات گزارش شده است.