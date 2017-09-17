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۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۰۱

رئیس پلیس راه ایلام خبر داد:

ممنوعیت تخلیه نخاله های ساختمانی در حریم جاده های برون شهری

ممنوعیت تخلیه نخاله های ساختمانی در حریم جاده های برون شهری

ایلام-رئیس پلیس راه ایلام از ممنوعیت تخلیه نخاله های ساختمانی در حریم جاده های برون شهری خبر داد.

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ممنوعیت تخلیه نخاله های ساختمانی و زباله ها در حریم جاده های گفت: برخی افراد به صورت پنهانی اقدام به تخلیه نخاله های ساختمانی و زباله ها در حریم جاده می نمایند که در صورت مشاهده با خودرو های متخلف برخورد خواهد شد.

وی گفت: یکی از دغدغه های موجود در ورودی و خروجی شهرها انباشته شدن نخاله های ساختمانی و زباله ها در حریم جاده های برون شهری است که باعث زشت شدن چهره ورودی شهرها می باشد که این امر سبب بروز مشکلاتی از قبیل تصادفات جاده ای و خسارات ناشی از آن برای دیگر رانندگان می شود.

وی ادامه داد : با تخلیه نخاله های ساختمانی و زباله ها  در حاشیه شهرها و جاده ها زمینه برای بروز بیماری ها در محل زندگی مردم نیز فراهم می شود.

همتی زاده گفت : برابر ماده ۲۰۶ آیین نامه راهور ریختن شیشه، بطری، میخ، سیم، حلبی، مایعات لزج و چرب، نخاله های ساختمانی و زباله ها و مصالح ساختمانی، ایجاد موانع  و به طور کلی هر عملی که باعث سد راه و ایجاد خطر و انحراف وسایل نقلیه از مسیر حرکت باشد برروی راه ها و شانه جاده ها و حریم قانونی آن ممنوع است.

وی تصریح کرد:گشت های پلیس در صورت مشاهده این موارد برابر کد ۲۰۵۸ به مبلغ ۵۰۰ هزار ریال رلننده وسیله تقلیه متخلف را اعمال قانون خواهد کرد.

کد مطلب 4088999

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