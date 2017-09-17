ممنوعیت تخلیه نخاله های ساختمانی در حریم جاده های برون شهری

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ممنوعیت تخلیه نخاله های ساختمانی و زباله ها در حریم جاده های گفت: برخی افراد به صورت پنهانی اقدام به تخلیه نخاله های ساختمانی و زباله ها در حریم جاده می نمایند که در صورت مشاهده با خودرو های متخلف برخورد خواهد شد.

وی گفت: یکی از دغدغه های موجود در ورودی و خروجی شهرها انباشته شدن نخاله های ساختمانی و زباله ها در حریم جاده های برون شهری است که باعث زشت شدن چهره ورودی شهرها می باشد که این امر سبب بروز مشکلاتی از قبیل تصادفات جاده ای و خسارات ناشی از آن برای دیگر رانندگان می شود.

وی ادامه داد : با تخلیه نخاله های ساختمانی و زباله ها در حاشیه شهرها و جاده ها زمینه برای بروز بیماری ها در محل زندگی مردم نیز فراهم می شود.

همتی زاده گفت : برابر ماده ۲۰۶ آیین نامه راهور ریختن شیشه، بطری، میخ، سیم، حلبی، مایعات لزج و چرب، نخاله های ساختمانی و زباله ها و مصالح ساختمانی، ایجاد موانع و به طور کلی هر عملی که باعث سد راه و ایجاد خطر و انحراف وسایل نقلیه از مسیر حرکت باشد برروی راه ها و شانه جاده ها و حریم قانونی آن ممنوع است.

وی تصریح کرد:گشت های پلیس در صورت مشاهده این موارد برابر کد ۲۰۵۸ به مبلغ ۵۰۰ هزار ریال رلننده وسیله تقلیه متخلف را اعمال قانون خواهد کرد.