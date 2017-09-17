اعتراضات سنت لوئیز به شب دوم رسید/ افزایش تعداد بازداشتی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اعتراضات شنبه شب سنت لوئیز عمدتا به طور مسالمت آمیز برگزار شد. معترضان شعار می دادند: «زندگی سیاهان مهم است» و «با اتحاد سر پا می ایستیم. با تفرقه زمین می خوریم.»

پلیس سنت لوئیز ایالت میسوری در توئیتی تایید کرد که گزارش هایی در مورد شکسته شدن شیشه های خانه شهردار، کتابخانه عمومی و چند فروشگاه دریافت کرده است.

در پی اعتراضات دو شب اخیر ۳۳ نفر بازداشت شده و دستکم ۱۱ پلیس هم در درگیری با معترضان زخمی شده اند.

دادگاه سنت لوئیز میسوری در حکم روز جمعه خود «جیسون استاکلی» افسر پلیسی را که در سال ۲۰۱۱ اقدام به تیراندازی و کشتن «آنتونی لومار اسمیت» شهروند سیاه پوست کرد، تبرئه کرد. استاکلی در دادگاه شلیک به لومار اسمیت را دفاع از خود عنوان کرده بود.

جیسون استکالی افسر سابق پلیس سنت لوئیس در ۲۰ دسامبر سال ۲۰۱۱ و در جریان تعقیب و گریز و مظنون شدن به لومار اسمیت، وی را پس از توقف اتومبیل با شلیک گلوله از پای درآورد.

این افسر پلیس پس از این ماجرا از خدمت پلیس اخراج و در سال ۲۰۱۳ به ایالت تگزاس رفت.

معترضان در پاسخ به حکم دادگاه که آن را «قصاوت پلیس» خواندند، به خیابان های شهر سنت لوئیس آمدند.