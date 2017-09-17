  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۲۴

در دیدار ثامر السبهان با مسعود بارزانی مطرح شد

پیشنهاد عربستان برای میانجیگری میان بغداد و اربیل

پیشنهاد عربستان برای میانجیگری میان بغداد و اربیل

«ثامر السبهان» وزیر مشاور دولت عربستان در امور خلیج فارس و سفیر پیشین این کشور در عراق به اقلیم کردستان سفر کرده و در دیدار با بارزانی پیشنهاد داده ریاض میان اربیل و بغداد میانجیگری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری «رووداو»، ثامر السبهان وزیر مشاور دولت عربستان در امور خلیج فارس که به اربیل سفر کرده شنبه شب (دیشب) با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این خبر سبهان و بارزانی بر روابط ریشه دار کردستان عراق و عربستان تاکید کردند.

ریاست اقلیم کردستان اعلام کرد که سبهان سلام محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و سلمان بن عبدالعزیز پادشاه این کشور را به بارزانی رسانده و تاکید کرده که عربستان برای مردم کردستان و نیروهای پیشمرگه احترام قائل است.

سبهان ضمن تاکید بر ادامه و تقویت روابط دوجانبه عربستان و کردستان عراق پیشنهاد داده کشورش برای حل اختلافات میان اربیل و بغداد میانجیگری کند.

بر اساس این خبر بارزانی هم ضمن تقدیر از مواضع پادشاه عربستان و توجه ویژه ای که به کردستان دارد اعلام کرده اقلیم کردستان هرگز درهای مذاکره و گفتگو را نبسته است.

ثامر السبهان که حضور به عنوان سفیر عربستان در عراق را در کارنامه خود دارد، پیشینه نظامی دارد و در مدت حضورش در عراق با طرح مسائل طائفه ای جنجال زیادی به پا کرد تا اینکه به درخواست دولت عراق از بغداد خارج شد.

کد مطلب 4089080

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • کرد IR ۱۰:۳۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۶
      0 0
      پاسخ
      این ملعون دروغگو است مواظب باشید و میخواهد عراق را به ناآرامی بکشاند مثل سوریه یمن لبنان فلسطین مصر قطر بحرین و...

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها