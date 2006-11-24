صنعت گاز به 200 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر ، براساس آمار دریافت شده ازمدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران ، این شرکت برای انجام طرح های توسعه ای خود در بخش گاز تا پایان برنامه چهارم توسعه به بیش از 200 هزار و 540 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که این رقم معادل 22 هزارو 407 میلیون دلار است.

آمار منتشره حاکی است از مجموع اعتبارات موردنیاز در این بخش ، 30 هزار و 368 میلیارد ریال به بخش توزیع ، 104 هزار و 978 میلیارد ریال به انتقال ، 46 هزار و 482 میلیارد ریال به پالایش ، 7 هزار و 342 میلیارد ریال به طرح های ستادی و 11هزار و 368 میلیارد ریال نیز به قراردادهای بیع متقابل اختصاص دارد.

بیشترین میزان اعتبار اختصاص داده شده برای گسترش شبکه های توزیع و انتقال است و این درحالی است که علاوه بر طرح های توزیع و انتقال باید بخش اعظمی از این سرمایه و اعتبار به انجام طرح های توسعه ای برای تولید و پالایش گاز صورت گیرد.

شرکت ملی گاز ایران در برنامه چهارم ، طرح احداث و توسعه سه پالایشگاه گاز را در دست دارد که براساس آمار دریافت شده ، پالایشگاه گاز بید بلند 2 به منظور فرآورش 57 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز ، تولید 48/1 میلیون تن اتان ، 35/2 میلیون تن LPG و بنزین طبیعی در سال با اعتباری معادل 177/2 میلیارد دلار یکی از بزرگترین طرح ها برای افزایش پالایش گاز محسوب می شود.

پالایشگاه گاز پارسیان نیز از دیگر طرح ها محسوب می شود که با اتمام آن 43 میلیون مترمکعب گاز در روز در فاز اول ، 5/37 میلیون مترمکعب گاز در روز در فاز دوم فرآورش شده و 30 هزار بشکه مایعات گازی نیز تولید می شود.

همچنین 760 هزارتن ال پی جی ، 850 هزارتن اتان ، 450 هزارتن پروپان و 310 هزارتن بوتان در سال نیز به تولیدات کشور افزوده می شود.

براساس این گزارش ، پالایشگاه گاز ایلام نیز از دیگر طرح ها محسوب می شود که بدین ترتیب 8/6 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز ، 515 تن گوگرد در روز ، 480 تن ال پی جی در روز و 5500 بشکه بنزین طبیعی در روز از مهمترین اهداف در احداث این پروژه محسوب می شود.