با این بطری تصفیه آب راحت طبیعت گردی کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، حمل حجم زیادی از آب تصفیه شده در چنین سفرهای ماجراجویانه ای افراد را خسته می کندو مشکلی اساسی محسوب می شود. اما استفاده از بطری های دارای فیلتر تصفیه آب می تواند تا حد زیادی به حل این مشکل کمک کند.

با استفاده از این بطری دیگر نیازی به حمل آب در کوله پشتی خود ندارید و می توانید از آب رودخانه ها و دریاچه ها بدون نگرانی بیاشامید. بدین منظور تنها کافی است آب را در این بطری بریزید تا با استفاده از فیلتر تصفیه شود.

سیستم فیلتر پیشرفته این بطری از نوعی کربن ترکیب شده با نارگیل و دانه های ضدباکتری تشکیل شده است. به این مجموعه غشایی از فیلتر فراپالایش هم اضافه شده که قادر به جداسازی ذرات بسیار ریز از آب است. این فیلتر برای جداسازی کلوئیدها، پروتئین‌ها، مواد میکروبی بیماری زاو مولکول‌های آلی بزرگ که وزن مولکولی آن بین ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ است، مورد استفاده قرار می گیرد.

این بطری از نوعی پلاستیک بسیار مستحکم ساخته شده و قادر به نگهداری ۶۵۰ میلی لیتر آب است. فیلترهای این بطری برای تصفیه ۱۵۰۰ لیتر آب یا به مدت ۵ سال قابل استفاده است. ۱HYDRO برابر با ۱۲۹ دلار قیمت گذاری شده است.