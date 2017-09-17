وقتی حفظ محیط زیست مهمترین دغدغه می شود/تلاش خودجوش یک روستایی

خبرگزاری مهر - گروه استان ها:حفظ محیط زیست یکی از مهمترین فرهنگ هایی است که در جوامع پیشرفته نهادینه شده و مردم به صورت خودجوش در مسیر حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلوده شدن آن گام بر می دارند.

حفظ محیط زیست یک وظیفه همگانی است چرا که با سلامتی انسان ها در ارتباط است. ضرر و زیان آلوده شدن محیط زیست به خود انسان ها باز می گردد و از طرفی اگر حفظ شود برای همه انسان ها سودمند است.

توزیع کتاب محیط زیستی بین کودکان لردگان

بحث محیط زیست و فرهنگ حفظ آن هنوز برای بسیاری از افراد جا نیفتاده و در بسیاری از مناطق شاهد آلوده شدن محیط زیست توسط مردم هستیم.

آلوده شدن محیط زیست، بی توجهی به زیستگاه حیات وحش و ورود و دخل و تصرف و شکار حیات وحش از مهمترین مواردی است که طی سال های اخیر در کشور شاهد آن هستیم.

فعالان و انجمن های محیط زیستی بسیاری برای نهادینه کردن فرهنگ حفظ محیط زیست فعال شده اند و توانسته اند گام های بلندی در این مسیر بر دارند.

یک فعال محیط زیست از یکی از روستاهای محروم استان چهارمحال و بختیاری برای فرهنگ سازی در زمینه حفاظت و حراست از محیط زیست به تنهایی وارد میدان شده اتس.

طالب حسنی ساطحی اهل روستای محروم ده تل ساطع لردگان است که به صورت خودجوش و انفرادی در مسیر ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست و حفاظت از حیات وحش در شهرستان لردگان چهارمحال و بختیاری فعالیت می کند.

از مهمترین اقدامات این فعال محیط زیست راه اندازی انجمن حفاظت محیط زیست در شهرستان لردگان بوده است. نصب تابلوهای عبور حیات وحش در کنار جاده ها، اهدای کتاب محیط زیستی به کودکان لردگان، تجلیل از محیط بانان و... از مهمترین اقدامات این فعال محیط زیست بوده است.

این فعال محیط زیست با وجود نداشتن کار مناسب و درآمد پایین از تمام ظرفیت ها برای حفظ محیط زیست استفاده کرده است. طالب حسنی ساعت ها در جنگل پیاده روی می کند تا تله های شکارچیان را جمع آوری کند.

باز کردن ورودی پناهگاه حیات وحش که توسط شکارچیان مسدود شده است از مهمترین وظایفی است که در جنگل این فعال محیط زیست انجام می دهد.

حیات وحش و محیط زیست از بهترین نعمت های خداوند هستند که باید در مسیر حفظ این نعمت ها تلاش کرد طالب حسنی ساطحی در گفت و گو با خبرنگار مهر می گوید: حیات وحش و محیط زیست از بهترین نعمت های خداوند هستند که باید در مسیر حفظ این نعمت ها تلاش کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه بی مهری های بسیاری به محیط زیست، جنگل و حیات وحش می شود .

وی گفت: مسائل اقتصادی موجب شده که درختان جنگل و حیات وحش توسط سودجویان نابود شوند، در حالی که جنگل و حیات وحش از مهمترین ظرفیت های یک منطقه به شمار می رود.

این فعال محیط زیست ادامه داد: حفظ محیط زیست مهمترین دغدغه من است و تلاش می کنم در شهرستان لردگان از تمام ظرفیت ها استفاده کنم.

رئیس انجمن محیط زیست و طبیعت لردگان بیان کرد: شهرستان لردگان اگرچه شهرستانی محروم است اما تمام مردم آن نسبت به محیط زیست و حفاظت از حیات وحش دغدغه دارند.

وی گفت: در راستای حفاظت از محیط زیست در این منطقه مردمان شهرستان و کسبه شهر لردگان من را حمایت کرده اندکه جای تقدیر دارد.

طالب حسنی ادامه داد: نصب تابلوی عبور حیات وحش در جاده ها، اهدای کتاب به کودکان، شناسایی همیاران محیط زیست و چاپ کارت عضویت، چاپ بروشور و توزیع در راستای ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و... از مهمترین اقدامات اینجانب درراستای حفاظت از محیط زیست در شهرستان لردگان بوده است.