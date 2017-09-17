به گزارش خبرنگار مهر، چگونگی تردد، مسائل رفاهی، خدماتی و... زوار اربعین حسینی هم اکنون و طی امروز شنبه در ستاد اربعین استان کرمانشاه در حال بررسی است.

یکی از مهمترین مسائل مورد بحث در این نشست، بحث تردد زوار ربعین حسینی به عتبات عالیات از طریق مرز خسروی استان کرمانشاه است.

اسدالله رازانی در این جلسه با بیان اینکه فردا با حضور طرفین عراقی و ایرانی در مرز خسروی جلسه مشترکی تشکیل خواهد شد، گفت: فردا هیئتی ایرانی به سرپرستی سفیر کشورمان در بغداد و هیئتی عراقی به منظور هماهنگی بیشتر برای عبور زوار اربعین از مرز خسروی در این مرز تشکیل جلسه خواهند داد.

اسدالله رازانی از تصمیم‌گیری برای تردد زوار از این مرز در نشست مشترک خبر داد و تصریح کرد: در نشست مذکور تردد زوار از مرز خسروی تعیین تکلیف می‌شود.

اظهارات استاندار کرمانشاه در حالی است که پیش تر از قطعی بودن تردد زوار از مرز خسروی خبر داده بود، اما برخی اظهارات مقامات عراقی نشان از عدم قطعیت این موضوع دارد.

تعیین تکلیف مسیرهای تردد زوار اربعین

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: در نشست دو جانبه که بین طرفین ایرانی و عراقی در خسروی برگزار می شود، نیازها و ضرورت های طرف عراقی مرور و تعیین تکلیف شوند و روی خواسته‌های آن سوی مرز تمرکز خواهد شد تا شاهد به وجود آمدن مشکلی برای تردد زوار عتبات عالیات در مرز خسروی نباشیم.

وی از تعیین تکلیف مسیرهای رفت و برگشت زوار ایرانی در نشست مشترک بین طرفین ایرانی و عراقی خبر داد و گفت: باید تمهیدات لازم برای خدمت رسانی مطلوب به زوار عتبات عالیات در مراسم اربعین اندیشیده شود.

رازانی تاکید کرد: باید تمهیداتی اندیشیده شود تا مشکلات ترددی برای زوار پیش نیاید.

احتمالا خسروی مسیر بازگشت زوار اربعین حسینی خواهد بود

حامد دارابی، مدیر حج و زیارت استان کرمانشاه نیز در این نشست گفت: زائران ۴ استان کشور ویزای خود را از کرمانشاه دریافت خواهند کرد.

وی افزود: احتمال زیاد بخش اعظمی از افراد مذکور مرز مهران را برای خروج و سفر به عتبات عالیات انتخاب می کنند و از مرز خسروی را برای بازگشت به کشور انتخاب خواهند کرد.

مدیر حج و زیارت استان کرمانشاه خواستار اندیشیدن تمهیدات لازم در مرز خسروی برای بازگشت زائران اربعین حسینی شد و گفت: این موضوع لزوم برنامه ریزی مناسب در این زمینه را می رساند.

زائران استان همدان دیگر از مرز خسروی تردد نمی‌کنند

در ادامه این نشست مجتبی نیک کردار معاون استاندار کرمانشاه گفت: با توجه به درخواست استان برای کمکردن تعداد استان‌ها دیگر زائران استان همدان از مرز خسروی تردد نخواهند کرد.

وی از تردد ۶ استان از مرز خسروی خبر داد گفت: قرار است اربعین امسال زائران ۶ استان کشور از مرز خسروی عازم عتبات عالیات شوند.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه یادآور شد: سال گذشته این ۶ استان ۳۰۰ هزار نفر بوده و پیش بینی می شود امسال این تعداد به ۳۶۰ هزار نفر برسد.

وی تصریح کرد: با توجه به شبانه روزی نبودن تردد زائران از مرز خسروی بعید است تعداد زائران تردد کننده بیش از میزان برآورد شده باشد.

نیک کردار از پوشش تصویری محورهای منتهی به عتبات عالیات خبر داد و گفت: این محورها تا آخر مهر ماه زیر پایش تصویری می روند و جاده هایاستان از کنگاور تا مرز خسروی مجهز به دوربین خواهد شد.

وی تصریح کرد: همچنین با توجه به اینکه طرف عراقی در آن سوی مرز ۶۰ گیت را ایجاد خواهد کرد باید تعداد گیت های داخلی در مرز خسروی نیز به ۶۰ مورد برسد.

معاون عمرانی استاندا کرمانشاه خاطرنشان کرد: البته نیروی انتظامی تعداد گیت های لازم را ۱۰۰ مورد اعلام کرده است.

وی افزود: بر اساس برآورد صورت گرفته به ۳۰۰ چشمه سرویس بهداشتی نیاز است و قول ایجاد ۱۰۰ چشمه سرویس بهداشتی از سوی وزارت نیرو داده شده است.

نیک کردار از استقرار ۲۰ دستگاه تانکر آبرسان برای تامین آب شرب بهداشتی در مرز مرز خسروی و استقرار ۵۰ حمام در هر پایانه از سوی وزارت نیرو به عنوان دیگر اقداماتی که در مرز خسروی در دست انجام است خبر داد.

معاون استاندار کرمانشاه افزود: از ۶.۵ میلیارد تومان که وزارت کشور برای تجهیز در اختیار شهرداری های شهرستان های مسیر زائران عتبات عالیات تخصیص دهد، تاکنون نیمی از آن به حساب ۶ شهرداری واریز شده است.