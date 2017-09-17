روستای کلپورگان ثبت جهانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان، کامبیز مشتاق گوهری با اشاره به ثبت جهانی شدن روستای «کلپورگان» سراوان اظهار داشت: این اقدام گام مهمی برای معرفی این روستا به جهانیان است که قطعا زمینه حضور مسافران و گردشگران داخلی و خارجی را فراهم می کند.

وی افزود: مرداد ماه امسال بود که ارزیابان سازمان یونسکو به منظور بررسی ظرفیت های روستای «کلپورگان» به عنوان نخستین روستای نامزد شده ایران برای ثبت جهانی وارد این روستا شدند.

وی گفت: سفال کلپورگان مشخصات منحصر به فردی دارد که از جمله آن می توان به قدمت ۷ هزار ساله آن و اینکه چرخ در ساخت آن به کار نمی‌ رود اشاره کرد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: تمام مراحل ساخت این سفال را زنان انجام می دهند و از ویژگی دیگر سفال «کلپورگان» این است که طرح‌ها و نقش‌های آن انتزاعی است و سینه به سینه منتقل شده و این ویژگی ها یک ممیزه برای سفال کلپورگان به حساب می‌ آید که به ثبت جهانی آن کمک کرده است.