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۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۰۱

مسابقات هندبال نوجوانان پسر منطقه ۴ کشور در مریوان برگزار می شود

مسابقات هندبال نوجوانان پسر منطقه ۴ کشور در مریوان برگزار می شود

سنندج - مسابقات هندبال نوجوانان پسر منطقه چهار کشور با حضور شش تیم از روز دوشنبه ۲۷ شهریورماه به میزبانی شهرستان مریوان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات هندبال نوجوانان پسر منطقه چهار کشور از روز دوشنبه ۲۷ شهریورماه به میزبانی شهرستان مریوان آغاز می شود.

این مسابقات با حضور شش تیم شرکت کننده به مدت سه روز در سالن ۱۲۰۰ نفری مجموعه ورزشی زاگرس مریوان برگزار می شود.

سنندج، مریوان کرمانشاه، کنگاور، ایلام و همدان تیم های حاضر در مسابقات هندبال نوجوانان پسر منطقه چهار کشور هستند.

 این مسابقات به صورت دوره ای برگزار خواهد شد و تیم های اول و دوم مرحله بعد صعود خواهند کرد.

مسابقات هندبال نوجوانان پسر منطقه چهار کشور طی روزهای ۲۷ تا ۲۹ شهریورماه در مریوان برگزار می شود.

کد مطلب 4089144

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