استاد واحد علوم و تحقیقات عضو برتر انجمن کیفیت آمریکا معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، جامعه کیفیت امریکا (ASQ) معتبرترین انجمن در حوزه مهندسی و مدیریت کیفیت در جهان است که با ارائه خدماتی مانند آموزش، صدور گواهینامههای حرفهای و نشر دانش روز کیفیت، شبکهای گسترده از متخصصان کیفیت را در جهان ایجاد کرده است.
تمرکز فعالیتهای عباس سقایی عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات در حوزههای مختلفی چون اجرای پروژههای حوزه بهبود عملیات در صنعت و نشر فرهنگ کیفیت بوده است.
این استاد تمام واحد علوم و تحقیقات تاکنون بیش از ۱۰۰ مقاله و ۳۰ کتاب علمی و دانشگاهی در زمینه بهبود کیفیت و تحلیل داده منتشر کرده است که یکی از آثار وی در حوزه مهندسی کیفیت در نیویورک به چاپ رسیده و به عنوان مرجع درسی مورد استفاده قرار گرفته است.
سقایی همچنین دارای گواهینامههای حرفهای کمربند سیاه ارشد «شش سیگما»، مهندسی کیفیت و قابلیت اطمینان از جامعه کیفیت آمریکا (ASQ) است و با بهرهگیری از این توانمندیها توانسته در طول ۲۰ سال فعالیت به عنوان مشاور در سازمانهای خدماتی و تولیدی، نقش قابل توجهی در بهبود کیفیت و کاهش هزینه از طریق رویکردهای حل مساله مانند «شش سیگما»، تکنیکهای تحلیل دادهها و تحلیل مساله کلیدی کسب و کار داشته است.
وی در این زمینه بیش از ۵۰۰ مساله بهبود را راهبری کرده است.
عباس سقایی عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات گفت: از جمله پروژههایی که در ارزیابیهای جامعه کیفیت امریکا (ASQ) مورد توجه قرار گرفت، میتوان به پروژههای انجام شده در صنعت تولید تجهیزات نیروگاهی، صنایع لوازم خانگی، شرکتهای ارائه کننده خدمات پس از فروش، تهیه و توزیع قطعات یدکی خودرو، صنعت مدیریت تولید نیروی برق و سازمان مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: در این صنایع مسایلی در حوزههای گوناگون مانند کاهش قیمت تمام شده محصولات، افزایش کیفیت محصولات، کاهش زمان ارائه خدمات، کاهش زمان راهاندازی، کاهش و حذف شکایات مشتریان، کاهش زمان طراحی محصول، توسعه فروش و حضور در بازارهای صادراتی، شناسایی و راهکارهایی برای بهبود این مسائل ارائه شد، به گونهای که نتایج به دست آمده نشان داد علاوه بر نتایج غیر مالی، بهبودهای صورت گرفته از لحاظ مالی نیز منافع قابل توجهی، بالغ بر چند ۱۰ میلیارد ریال به طور سالانه، برای هر یک از این صنایع به همراه داشته است.
جامعه کیفیت امریکا (ASQ) دارای بیش از ۷۵ هزار عضو در ۱۵۰ کشور دنیا است و یکی از فعالیتهای این انجمن شناسایی و معرفی افرادی است که در ابعاد مختلف حوزههای مدیریت و کیفیت فعالیتهای برجستهای داشتهاند و تلاشهای آنها نتایج اثربخشی درپی داشته است.
این انجمن همچنین همانند سایر انجمنهای تخصصی و معتبر جهان در سایر حوزهها، هر سال پس از ارزیابی توانمندی علمی و اجرایی اعضای خود در بخشهای مختلفی مانند سطح علمی و میزان آگاهی از دانش روز، میزان فعالیت در نشر و فرهنگسازی اصول کیفیت در جامعه، انجام پروژههای اثربخش و بررسی کیفیت کتابها و مقالههای منتشر شده، تعداد محدودی از اعضای خود را به عنوان Fellow Member معرفی میکند.
