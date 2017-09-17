«ترزا می» هم ترامپ را تحمل نمی کند/ ماجرای یک توییت جنجالی

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - حنیف غفاری: «ترزا می» نخست وزیر انگلیس همچنان در شوک ناشی از حملات اخیر در کشورش به سر می برد. وقوع بحرانهای امنیتی در انگلیس سبب شده است تا در کنار دغدغه های پررنگی مانند مذاکرات برگزیت و استقلال اسکاتلند، وی با بحرانهای تازه ای رو به رو شود. درست در چنین شرایطی، شاهد پیاده روی دونالد ترامپ بر روی اعصاب نخست وزیر انگلیس هستیم!

مواضع اخیر ترامپ در مورد انفجار لندن خشم خانم نخست‌وزیر را به همراه داشته است تا آنجا که به خاطر یکی از توییت‌های رئیس‌جمهوری آمریکا از او انتقاد کرده است. به ادعای دونالد ترامپ، پلیس لندن مظنونان انفجار متروی این شهر را می‌شناخته است. نخست‌وزیر انگلیس درباره توییت ترامپ گفت: "فکر نمی‌کنم گمانه‌زنی درباره تحقیقاتی که هنوز ادامه دارد، به کسی کمکی کند. "

نکته قابل تامل اینکه ترامپ در قبال حوادث تروریستی ۵ ماه قبل در کشور سوئد نیز با اتخاذ مواضعی جنجالی، موجبات نارضایتی مقامات و شهروندان این کشور را فراهم کرده بود. این رویکرد عامدانه، نشأت گرفته از نگاه خاص ترامپ نسبت به مقولاتی مانند مهاجرپذیری در اروپا است. وی همگام با احزاب راست افراطی و ملی گرا و جریانهای فاشیستی نو در اروپا قصد دارد همه بحرانهای امنیتی و اقتصادی در اروپا را به حضور مهاجرین ربط دهد. منظور ترامپ از توییت اخیرش در قبال حوادث تروریستی لندن نیز همین موضوع بوده است.

ترامپ در ماورای هر گونه حادثه تروریستی در کشورهای مختلف اروپایی، اهداف خاص خود را دنبال می کند. مهم ترین هدف رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در این خصوص، حمایت از سرکار آمدن گروههای ملی گرا در اروپا است. وی در این راستا سعی دارد بحران مهاجرین در اروپا را پررنگ جلوه دهد.

در جریان رقابتهای ریاست جمهوری ۲۰۱۶ ایالات متحده آمریکا، افرادی مانند «مارین لوپن» رهب حزب افراطی «جبهه ملی فرانسه»، حمایت کامل خود را از ترامپ اعلام کردند. این در حالی بود که سیاستمداران حاکم بر اتحادیه اروپا که اکثرا به جریانهای راست و چپ میانه تعلق داشتند، خواستار پیروزی «هیلاری کلینتون» در انتخابات بودند. با این حال، در نهایت ترامپ توانست در انتخابات پیروز شود.

از زمان حضور ترامپ در عرصه قدرت، کاخ سفید به یکی از اصلی ترین حامیان جریانهای ملی گرا و راست افراطی در اروپا تبدیل شده است. از سوی دیگر، ترامپ قصد دارد با ارسال پیامها و توییتهای جنجالی، افکار عمومی کشورهای اروپایی را در راستای گذار دوباره به دوران قبل از تشکیل اتحادیه اروپا، تحت فشار قرار دهد.

ترامپ در حال سامان دادن به رویکر د مواجهه گام به گام با اتحادیه اروپا است. وی در این معادله، جوامع چند فرهنگی در اروپا را به صورت مشخص مورد هدف قرار می دهد و از سیاستهای آنها مبنی بر پذیرش مهاجرین و خصوصا مسلمانان به صورت مستقیم و غیر مستقیم انتقاد می کند. گویا مشاوران ترامپ به وی توصیه کرده اند که از فرصت وقوع حوادث تروریستی در اروپا برای القای گزاره های ضد مهاجرتی و ناسیونالیستی خود در این مجموعه استفاده کند.

این دستور العملی است که ترامپ بارها تبعیت خود را از آن نشان داده است. توییت اخیر ترامپ در قبال حوادث اخیر در انگلیس نشان می دهد که وی همچنان همین دستور العمل را در مواجهه با حوادث امنیتی و تروریستی در اروپا به کار می گیرد. در این معادله، واکنش مقامات اوپایی کمترین اهمیتی برای رئیس جمهور ایالات متحده ندارد. این رفتار ترامپ را حتی فردی مانند ترزا می نخست وزیر انگلیس (که کشورش تابع همیشگی آمریکا است) نیز نمی تواند تحمل کند!