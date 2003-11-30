كلاسهاي رايگان معرفت ديني در فرهنگسراي سالمند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از روابط عمومي فرهنگسراي سالمند ، كلاس هاي معنويت ديني هر ماه پيرامون يكي از مباحث ديني و عرفاني برگزار مي شود ، در اين جلسات ، موضوع خداشناسي مورد توجه ويژه قرار مي گيرد.

بر اساس اين گزارش ، جوانان همواره به دنبال برقرار ارتباط معنوي با خداوند هستند ، عقايد ديني آنان ، از گذاره هاي فلسفي و مباحث عرفاني ، تلفيقي را بوجود آورده است واين امكان را فراهم مي كند كه فرد هم به لحاظ نظري و هم به لحاظ عملي در موقعيت بهتري نسبت به قبل قرار گيرد ، بنابراين لازم است با ارائه برنامه هاي مناسب و ارزنده ، زمينه ارتقاء درك معنوي اين قشر از جامعه را فراهم آورد.

اين جلسات اولين دوشنبه هر ماه از ساعت 18 تا 20 برگزار مي شود و حضور تمام علاقمندان نيز، آزاد و رايگان است .

فرهنگسراي سالمند در ميدان امام حسين ، پارك خيام قرار دارد.



