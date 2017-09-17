به زودی یک تکه پلاستیک گوشیتان را خنک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپکتروم، مهندسان دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس با همکاری موسسه SRI International موفق به طراحی یک تکه پلاستیک منعطف ۵ میلیمتری شده اند که اولین خنک کننده جامد دنیا محسوب می شود.

با استفاده از این تکه پلاستیک می توان دمای باتری داغ شده یک گوشی تلفن همراه را در عرض ۵ ثانیه تا ۸ درجه سانتیگراد کاهش داد؛ تحولی که از داغ شدن گوشی ها و انفجار ناگهانی باتری آنها جلوگیری می کند.

این خنک کننده جامد را می توان برای خنک کردن یخچال ها نیز استفاده کرد؛ امری که باعث می شود از انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از استفاده از گاز برای خنک کردن یخچال کاسته شود. لذا این اختراع به حفظ محیط زیست نیز کمک شایانی می کند.

در پلاستیک خنک کننده مذکور از نوعی روکش پلیمری خاص استفاده شده که از قابلیت های خنک کننده استثنایی برخوردار است و می تواند گرما را به سرعت از محلی به محل دیگر منتقل کند. ساختار این پلیمر مشابه ساندویچی است که در درون یک ساندویچ دیگر قرار گرفته باشد. دولایه این پلیمر توسط نانولوله های کربنی از یکدیگر جدا شده اند و به سرعت هوای گرم را از محیط خارج می کنند.

این ماده جدید می تواند چرخه خنک کنندگی خود را تا ۳۰ هزار بار بدون هرگونه مشکلی تکرار کند و انتظار می رود کاربرد گسترده ای در محصولات برقی و الکتریکی کوچک که اجزای آنها فشردگی زیادی دارند، پیدا کند.