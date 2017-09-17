طرح نظارت بر واحدهای صنفی نوشت افزار در ایلام اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر همتی امروز در جمع خبرنگاران گفت: طرح نظارت بر واحدهای صنفی نوشت افزار و لوازم التحریر در قالب گشت مشترک با اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی و مدیریت آموزش پرورش استان ایلام و نماینده اتاق اصناف در حال اجراست.

وی افزود: اشاعه فرهنگ بیگانه در بین اقشار مختلف جامعه به خصوص بین قشر نوجوان و جوان کشور یکی از روش های دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی است که همواره تلاش می نمایند با شیوه های متفاوت نیت پلید خود را پیاده کنند.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان اظهار داشت: یکی از این روش ها، ترویج فرهنگ غربی از طریق چاپ تصاویر و مدل های نامتعارف و مبتذل، آرم و علائم و نشانه های گروه هک های منحرف بر روی نوشت افزار است.

وی اضافه کرد: متأسفانه برخی از توزیع کنندگان بدون توجه به آرم و علائم، نقوش و تصاویر روی آن ها، اقدام به عرضه این گونه محصولات می کنند.

همتی گفت: با توجه به در پیش بودن فصل بازگشائی مدارس، مراکز آموزشی، دانشگاهی و شروع خرید مایحتاج تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان ،ساماندهی ، نظارت و برخورد با تولید کنندگان و عرضه کنندگان نوشت افزار غیر مجاز در دستور کار اداره نظارت بر اماکن عمومی این پلیس قرار گرفته است.

سرهنگ همتی در خاتمه اظهار داشت: در راستای جلوگیری از ورود این فرهنگ غلط در سطح جامعه از خانواده ها خواست هر گونه موردی در این خصوص را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس و اداره اماکن اعلام کنند.