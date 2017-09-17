قرارگاه فرهنگی و اجتماعی ناجا در مرز مهران فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی یارندی امروز در بازدید از استان ایلام در خصوص بررسی انجام مأموریت های فرهنگی –اجتماعی برای اربعین سال ۱۳۹۶ گفت: قرارگاه کمیل از ابتدای سالجاری برای انعکاس عملکرد ناجا در زمینه های انتظامی، ترافیکی ، اجتماعی ، اطلاع رسانی و ... در معاونت اجتماعی ناجا و رده های متناظر در استان های ایلام ، کرمانشاه و خوزستان فعال شده است.

وی گفت: قرارگاه کمیل از جمله قرارگاه فعال در ایام اربعین حسینی است که در چهار مرز مهران ، خسروی ، شلمچه و چزابه فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود:ریاست قرارگاه کمیل به عهده سردار منتظرالمهدی معاون اجتماعی ناجا می باشد و در چهار مرز منتهی به کشور عراق نیز یک نماینده خواهد داشت.

سرهنگ یارندی اضافه کرد: معاونت اجتماعی ناجا در کنار سایر مجموعه های نیروی انتظامی از تمام توان خود برای برگزاری راهپیمایی عظیم اربعین حسینی استفاده خواهد کرد و ضمن اطلاع رسانی و انعکاس عملکرد پلیس برای اصحاب رسانه،مستندهای تولید شده را از رسانه ملی به صورت شبانه روزی پخش خواهد کرد.

وی بسترهای مناسب نیروی انتظامی در ایلام برای فعال شدن قرارگاه فرهنگی – اجتماعی کمیل را ارزشمند دانست و حمایت فرمانده انتظامی استان ایلام در این راستا را قابل تقدیر و ارزشمند عنوان کرد.