۲۰ هزار دیدار با خانواده شهدا در طرح سپاس انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، نادر نصیری صبح یکشنبه در مراسم تکریم بازنشستگان طی سخنانی اظهار داشت: اثر گذاری افراد بازنشسته در اجتماع کمتر از زمان اشتغال آنها نیست و اگر این اثر گذاری را در حوزه آموزش به نسلهای جوان بتوان انتقال داد قطعا تاثیر بسیار مفیدی برجای خواهد ماند.

نصیری افزود: این فصل جدید در زندگی هر انسانی است و باید از این فرصت به وجود آمده استفاده کرد چرا که در زمان اشتغال ،فرد شاغل از عمر،جوانی،خانواده خود هزینه نموده و اکنون دوران زیبای بازنشستگی زمانی است که می توان با صرف زمان برای خود و عزیزان به جایگاه بهتر انسانی در نیمه راه زندگی دست یافت.

وی در ادامه بیان داشت: اکنون که بازنشسته شده اید و از سیتم اداری خارج گشته اید تمرکز بر روی زندگی شخصی قطعا دستاوردهای خوبی را برایتان به همراه خواهد داشت زیرا با فراغ بال بیشتری به کارها و امور انجام نشده خواهید پرداخت .

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای استان تهران گفت: این دیدار با شما بازنشستگان که هر شش ماه یکبار برگزار خواهد شد پلی است عاطفی میان ما و شما که به مراتب ماندگارتر از مسائل اقتصادی است زیرا تجدید خاطره ها را به همراه دارد و دیدارهای دور دوباره نو می شود.

نصیری با بیان اینکه بازنشستگان باید مجموعه بنیاد را از خود بدانند گفت: لازم است که این بزرگواران تجارب خود را در اختیار این مجموعه قرار دهند تا در اتاقهای فکری که با حضور این بزرگواران شکل می گیرد تا بتوان نتایج خوبی را در جلسات هم اندیشی به همراه داشت و همچنین از معاونین ستادی می‌خواهیم در اجرای شایسته طرح سپاس از وجود بازنشسته ها به عنوان معتمدین معین استفاده کنند.

وی در ادامه به برگزاری ۲۰هزار دیدار در طرح سپاس اشاره کرد و اظهار داشت: در کنار دیدارهای روزمره و مناسبتی ،بنیاد شهید در طرح سپاس با همت جهادی مدیران نهادها و سازمانها و ادارات شهرستانها ۲۰هزار دیدار صورت پذیرفته و بنیاد شهید در میان ۹۰دستگاه دولتی جزء برگزیده ها است چرا که تجارب شما بازنشستگان عزیز به کمک ما آمده و تجارب خوب و دستاوردهای ارزشمندی را برای بنیاد در ارائه خدمات به جامعه هدف به همراه داشته است.

گفتنی است که در پایان مراسم سه نفر از کانون بازنشستگان به مشکلات دوران پس از بازنشستگی پرداختند و خواستار بهبود اوضاع خود و فرزندان خود شدند و همچنین در پایان از راضیه یزدانی به عنوان جوان ترین و مصطفی کواشی به عنوان مسن ترین بازنشسته تقدیر به عمل آمد و از ۴نیروی دیگربنیاد که در شهریور ماه ۹۶به مرحله ی بازنشستگی رسیدند با اهدای هدایا تقدیر به عمل آمد و با اهدای لوح و تقدیرنامه ازبازنشستگان شهرستانهای استان تهران که شامل ( ۴۰نفرستادی، ۱۳نفر از اداره بنیاد شهید ورامین ، ۱۰نفربنیاد چهاردانگه ، ملارد ۱نفر، ری ۱۵نفر، دماوند۱۱نفر، اسلامشهر۲نفر، قرچک۱نفر، شهریار ۳نفر، قدس۳نفر، پاکدشت ۴نفر، فیروزکوه ۱نفر، قرچک ۱نفر) تقدیر به عمل آمد.