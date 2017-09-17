تصادف در جاده های زنجان چهار کشته و مصدوم بر جای گذاشت

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شامگاه شنبه برخورد یک دستگاه موتور سیکلت با کامیون در آزاد راه زنجان به تبریز باعث فوت راننده راکب موتور سیکلت شد و در این تصادف مقصر موتور سوار بوده چرا که طبق قانون نباید موتور سیکلتها در آزاد راهها تردد کنند.

وی علت اصلی وقوع این تصادف را تردد غیر مجاز موتور سوار و بی احتیاطی اعلام کرد.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: همچنین ساعت 6 صبح امروز برخورد یک دستگاه ال نود با کامیون در آزاد راه زنجان به تبریز باعث فوت مادر و فرزند سه ساله و مصدوم شدم پدر خانواده شد.

شیر محمدی علت اصلی وقوع این تصادف را انحراف به چپ از جانب راننده خودرو ال نود اعلام کرد.

وی تاکید کرد: از آغاز سالجاری تاکنون بیشتر تصادفات در آزاد راههای زنجان به تبریز و زنجان به قزوین رخ داده است.

شیر محمدی از همه رانندگان عبوری از مسیرهای ارتباطی استان زنجان خواست، از سبقت و سرعت غیرمجاز، انحراف به چپ و عجله در ادامه مسیر پرهیز کنند.

وی تاکید کرد: کسانی که قصد سفر دارند برای اطلاع از وضعیت جاده های این استان و کشور با سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir و نرم افزار موبایلی ۱۴۱ ارتباط برقرار کنند و یا با سامانه ۱۸۱۶ تماس بگیرند تا بتوانند سفر خود را مدیریت و برنامه ریزی کنند.

شیر محمدی تاکید کرد: زنجان یک استان عبوری است و بیشتر جاده ها برای گذر مسافران بزرگراه است در این میان رانندگان به محض خستگی در اولین فرصت در یک مجتمع و پار کینگ اقدام به استراحت کنند و اصلا رانندگی نکنند و در هر دو ساعت ۱۵ دقیقه استراحت کنند و در جاهایی که مطمئن هستند تصادف پیش نمی آید توقف کنند.

وی افزود: رانندگان در شب از رانندگی خود داری کنند چرا که دید بسیار کم می شود واز رانندگی بین خطوط و سبقت و انحراف به چپ جلوگیری کنند و در این بازه زمانی که ترافیک سنگین است و این وضعیت تا پایان تعطیلات ادامه دارد از این تخلف جلوگیری کنند.