ستاد ساماندهی برنامه های محرم در شهرداری قزوین فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی کاظمی معاون خدمات شهری شهرداری قزوین روز یکشنبه در نشست هماهنگی برای برنامه‌های ستاد ساماندهی تسهیلات محرم و ستاد بازگشایی مدارس که با حضور معاونان، مدیران مناطق، مدیران عامل و سایر مسئولان مربوطه برگزار شد اظهار کرد: باید اجرای برنامه‌های ستاد ساماندهی تسهیلات محرم و ستاد مهر امسال منسجم‌تر صورت گیرد.

وی بیان کرد: اقدامات امسال نسبت به سال‌های گذشته برای استقبال از مهر و ارائه خدمات در ایام محرم باید باشکوه‌تر باشد و رضایت‌بخشی بیشتری ایجاد شود.

کاظمی بیان کرد: باید سامانه ۱۳۷ در این ایام ۲۴ ساعته پاسخگوی مشکلات شهروندان باشد و از تمام ظرفیت‌ها برای حل مشکلات شهروندان استفاده شود.

مسابقه بزرگ عاشورایی برگزار می شود

محمدصادق آریان، معاون فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قزوین نیز در این جلسه گفت: در ۷ سال گذشته توانستیم با راه‌اندازی ستاد ساماندهی تسهیلات محرم، خدمات خوبی به شهروندان ارائه کنیم.

وی افزود: در سال گذشته ۱۶۱ مجوز به هیات‌های مذهبی و ۱۳۲مجوز برای برپایی ایستگاه صلواتی و ۳۲مجوز برای تکیه و طاق نصرت صادر شد که در سال جاری تلاش داریم در راستای کاهش گره های ترافیکی تعداد ایستگاه صلواتی را کاهش دهیم.

آریان با بیان اینکه در سال گذشته ۸۰مجوز ایمنی برای مساجد و تکایا صادر شد، گفت: جلسات مختلفی برای ارائه خدمات به شهروندان در ایام محرم در زمینه های مختلف برگزار شده است.

وی گفت: هر ساله از همه هیات مذهبی، ایستگاه های صلواتی بازدید به عمل می‌آید و بسیاری از موضوعات مانند استفاده از بنرهای غیرمجاز و شمایل تذکر داده می‌شود.

۷۰مجوز برای برپایی ایستگاه صلواتی در شهر قزوین

آریان بیان کرد: امسال برای برپایی ۷۰ ایستگاه صلواتی مجوز صادر شده است و همه مجوزهای که سازمان تبلیغات اسلامی به هیات مذهبی ارائه می‌کند به نام است و همه ارائه خدمات در آن اطلاع رسانی شده است.

وی به مشکلات سد معبر در ایام محرم در مسیرهای پرازدحام عزاداری اشاره و بیان کرد: سد معبر و ترافیک از مشکلات اساسی در این ایام است که باید توجه ویژه به آن شود.

آریان از برگزاری مسابقه بزرگ عاشورایی خبر داد و گفت: در این مسابقه همه شهروندان با نگاه رعایت اصول بهداشتی و ایمنی، نظافت، ترافیک از ایام محرم عکسبرداری می کنند.

وی بیان کرد: از تصاویر سال های گذشته در ایام محرم در ۵مدرسه، ۲ دانشگاه و ۶ مسجد نمایشگاه عکس برپا خواهد شد.

آریان گفت: همایشی با حضور همیاران محرم و ائمه جماعات شهر قزوین برگزار خواهد شد که همه دغدغه های شهری در این همایش مطرح خواهد شد.

وی بیان کرد: در این ایام ۴۸۰ همیار پلیس برای هدایت و ساماندهی ترافیک فعالیت خواهند کرد.

جانمایی ایستگاه‌های صلواتی برای کاهش بار ترافیکی بدرستی انجام شود

وهاب میزانی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین نیز در این نشست گفت: برای کاهش بارترافیکی در ایام محرم باید جانمایی ایستگاه‌های صلواتی به درستی انجام شود و این ایستگاه ها خود باعث گره ترافیکی نشوند.

میزانی گفت: همه هیات‌های مذهبی باید یک رابط ترافیکی داشته باشند و این موضوع در سال گذشته برای هماهنگی بیشتر و عدم ایجاد مزاحمت برای شهروندان انجام شد و رابطان ترافیکی هیات‌های مذهبی کمک خوبی به بازگشایی گره های ترافیکی کردند.

وی با اشاره به ارائه خدمات اتوبوسرانی به شهروندان به صورت رایگان در عاشورا و تاسوعا افزود: برای اولین بار در سال جاری ایستگاه دوچرخه ایجاد خواهد شد تا شهروندان دوچرخه‌های خود را تحویل ایستگاه بدهند و بعد از بازگشت از مراسم سوگواری دوباره از ایستگاه تحویل بگیرند که این مهم در کاهش بارترافیکی بسیار موثر است.

وی با اشاره به اقدامات ستاد مهر گفت: برای بازگشایی مدارس اقداماتی هر ساله انجام می شود و امسال نیز رنگ آمیزی و شستشوی معابر، فضاسازی شهر، زمان بندی چراغ های هوشمند متناسب با ترافیک، خط کشی طول عرضی گذرهای عابر پیاده به خصوص در مسیر مدارس و سرویس و تامین و نگه داری چراغ های راهنمایی شهر انجام خواهد شد.

میزانی گفت: امسال توجه ویژه به موضوع سرویس مدارس شده است و این مهم تردد والدین را حذف خواهد کرد و در کاهش بار ترافیکی موثر خواهد بود.

وی پیشنهاد استفاده رایگان از اتوبوس های شهری در اول مهر ماه و روز عاشورا و تاسوعا و پخش زنده مسیرهای عزاداری و مسیرهای ترافیکی از صدا و سیما را در این جلسه داد.

میزانی بر صادر نشدن مجوز برای حفاری ها در زمان بازگشایی مدارس، نظافت ویژه معابر اطراف مدارس و شستشوی دیوارهای مدارس تاکید کرد.

ساماندهی دستفروش ها در مسیرهای پرازدحام عزاداری

پیمان پژمانفرد، مدیر منطقه یک شهرداری قزوین نیز گفت: مناطق باید در جریان برپایی ایستگاه های صلواتی باشند تا بتوانند هماهنگی های لازم را داشته باشند.

وی افزود: میزان دستفروش‌ها در مسیرهای پرازدحام عزاداری هر ساله افزایش پیدا می کند و باعث سد معبر می‌شوند و باید تلاش شود تا این موضوع مدیریت شود.

امنیت و رفاه شهروندان در برگزاری مراسم‌های عزاداری تامین شود

نماینده نیروی انتظامی در این جلسه نیز گفت: باید در برگزاری مراسم‌های عزاداری حتما امنیت و رفاه شهروندان تامین شود و تکایا برای فعالیت حتما مجوز داشته باشند.

وی تاکید کرد: باید تلاش شود با هماهنگی و مشارکت گره‌های ترافیکی باز شود و اطلاع رسانی درست و به موقع در همه زمینه‌ها به شهروندان ارائه شود.

مشارکت‌ها برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان بیشتر شود

نماینده پلیس راهور نیز در این جلسه بیان کرد: تلاش شود تا مشارکت ها برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان بیشتر شود و همچنین فعالیت ایستگاه های صلواتی حتما بر اساس مجوز باشد.

ذبح مکانیزه به صورت سیار در ایام محرم انجام می‌شود

امیرعلی محمدی‌ها، مدیر اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین نیز در این جلسه گفت: ۶۴گروه ۵نفره در تمام مسیرهای عزاداری از خیابان نادری تا سلامگاه برای نظافت و پاکیزگی شهر در ایام محرم به خصوص روزهای عاشورا و تاسوعا فعالیت خواهند کرد.

وی با تاکید بر تمرکز مدیریت در ایام محرم در مرکز شهر افزود: امسال برای اولین بار در کارگروه خانه سلامت تصمیم گیری شد تا ذبح مکانیزه به صورت سیار انجام شود و بعد از ذبح مکانیزه محل ذبح سریع شستشو می‌شود.

این مسوول گفت: در مسیرهای عزاداری ۱۶۵ مخزن مکانیزه وجود دارد و علاوه بر مخزن های مکانیزه ۱۲۰سطل زباله فانتزی در مسیر عزاداری در سال گذشته نصب شد که امسال این تعداد سطل زباله ها را به ۲۷۰تعداد افزایش خواهیم داد و ارتفاع این سطل زباله ها افزایش پیدا خواهد کرد.

این مسئول بیان کرد: در این ایام ۵۶۰نفر نیروی کارگری و ۷۲ نیروی نظارتی مشغول فعالیت هستند و از ۴۳ دستگاه سنگین و ۶۳دستگاه نیمه سنگین برای حمل زباله دراین ایام استفاده می کنند.

محمدی‌ها گفت: در این ایام ۱۲ تن افزایش زباله داریم و همه اقدامات این مجموعه در راستای حفظ محیط زیست است.

تعویض پرچم بزرگ شهر در ضلع شمال غربی میدان نصر با طرح ویژه محرم

داریوش قاسمی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین نیز از شروع فضاسازی شهر به مناسبت ایام محرم قبل از ماه محرم خبر داد.

قاسمی افزود: برای اولین بار سازمان زیباسازی اقدام به نصب ۶۰ عدد کتل با ارتفاع ۴ ونیم متر در ۲ طرف خیابان سپه با موضوع محرم نصب خواهد شد که جلوه خاصی به این خیابان خواهد داد.

وی همچنین از نصب ۳۴ عدد پرچم عمودی با عنوان باز این چه شورش است در ۲طرف خیابان سپه برای اولین بار خبر داد.

مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین در ادامه از نصب بیش از ۳۴۰ عدد پرچم در میادین و تقاطع‌های همسطح شهر بر روی پایه پرچم‌ها نیز خبر داد و گفت: این پرچم‌ها با موضوع یاحسین نصب خواهند شد.

وی همچنین از خرید و نصب بیش از ۲۰ هزار متر ریسه پارچه در خیابان‌ها و مسیرهای عزاداری خبر داد.

قاسمی در ادامه از تعویض پرچم بزرگ شهر در ضلع شمال غربی میدان نصر با طرح ویژه محرم نیز خبر داد.

وی گفت: این سازمان در این ایام و در شب‌های هفتم تا دهم ماه محرم که عزاداران به امامزادهای امام زاده علی (ع)، امامزاده آمنه خاتون، امام زاده سلطان سید محمد و امامزاده حسین می روند با همکاری نیروی انتظامی اقدام به نصب بیش از ۳هزار متر داربست برای ایمنی عزاداران می‌کند.

آماده‌باش کامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری قزوین

ابوالفضل ذوالقدر، مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری قزوین نیز گفت: دستورالعمل های ایمنی برای مساجد و تکایا صادر شده است و از مساجد و تکایا در رابطه با رعایت مسائل ایمنی بازدید به عمل آمده است.

وی گفت: به همه مساجد و تکایا و برخی مدارس شارژ رایگان کپسول آتش نشانی به همراه آموزش استفاده از کپسول داده شده است.

وی اظهار کرد: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین در این ایام آماده‌باش کامل است.

توجه ویژه به فضای سبز در زمان برپایی تکایا و ایستگاه‌های صلواتی

مظفری، مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین نیز گفت: در زمان نصب داربست ها برای برپایی تکایا و ایستگاه های صلواتی باید توجه ویژه‌ای شود تا فضای سبز تخریب نشود و نکات ایمنی رعایت شود.

وی بیان کرد: در این ایام توجه ویژه به سرویس‌های بهداشتی عمومی خواهد شد و همچنین باید توجه ویژه به روشنایی اطراف فضاهای باز امام زاده حسین(ع) و سلطان سید محمد شود.

وی گفت: در راستای بازگشایی مدارس هرس درختان همه مدارس انجام خواهد شد.

تبلیغات هیئت‌های مذهبی در شهر ساماندهی شود

علی رضا منجم، رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری قزوین نیز گفت: باید از موازی کارهای سمن های محیط زیست و نیروهای خدمات شهری جلوگیری شود و هماهنگی‌های منسجم‌تری صورت گیرد.

وی بیان کرد: باید توجه ویژه به نقاط مهم عزاداری در سلطان سید محمد، حلیمه خاتون، حسینیه امینی ها، آسدجمال و امام زاده حسین(ع) شود.

منجم تاکید کرد: باید همچنین توجه ویژه به نکات بهداشتی ذبح گاو در معابر شود که مشکلات زیست محیطی و بهداشتی فراوانی به همراه دارد.

وی با تاکید بر ساماندهی تبلیغات هیات‌های مذهبی در شهر گفت: باید مسیرهای عزاداری دسته جات مشخص و ساماندهی شود تا از گره های ترافیکی جلوگیری به عمل آید.

منجم پیشنهاد داد: در سه شب آخر دهه اول محرم پارکینگ های مسیرهای عزاداری و استفاده از اتوبوس در روزهای عاشورا و تاسوعا رایگان باشد.

وی با تاکید بر ساماندهی تخلفات ساختمانی و سد معبرها در این ایام ابراز کرد: هماهنگی های لازم با صداوسیما و رادیو شهر برای اطلاع رسانی از اقدامات این مجموعه در ایام محرم صورت گیرد.

استقرار عابریار در ۳ تقاطع در شهر قزوین

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین نیز گفت: از اول تا ۱۵ مهر در تقاطع‌های چهارراه خیام، چهارراه شهرداری و چهارراه فلسطین عابریار برای ساماندهی ترافیک مستقر خواهند شد.

وی افزود: با همکاری پلیس راهور برای ۳۰مدرسه، هر مدرسه برای ۳ دانش آموز صوت، جلیقه و کلاه پلیس راه تهیه شده است تا برای هدایت دانش آموزان از عرض خیابان استفاده کنند.

عملیات حفاری تعطیل است

علی رضا هنرور، مدیر هماهنگی امور اجرایی شهرداری قزوین نیز گفت: از ۳۵ شهریورماه تا ۵ مهرماه عملیات حفاری تعطیل است و هیچ مجوزی در این زمینه داده نمی شود.

مکاتبات لازم برای هماهنگی با اصناف در زمینه سد معبر صورت گرفته است

عمویی، رئیس ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین نیز گفت: مکاتبات لازم برای هماهنگی با اصناف در زمینه سد معبر صورت گرفته است و تاکنون ۷ مجوز برای استقرار فروش دام زنده صادر شده است.

۱۴۳۰ دستگاه تاکسی برای سرویس مدارس

تقوی معاون برنامه‌ریزی سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین نیز گفت: ۱۴۳۰دستگاه برای سرویس مدارس تامین شده است و همه رانندگان سرویس مدارس دارای مجوز هستند.

وی افزود: امسال برای اولین‌بار سامانه پایش ناوگان دانش آموزی (سپند) شروع بکار خواهد کرد و بر اساس این سامانه، اولیاء از زمان پیاده شدن از سرویس را از طریق پیامک در جریان خواهند گرفت.

تقوی گفت: امسال تلاش شده است از ناوگان تاکسیرانی نو برای سرویس مدارس استفاده شود.