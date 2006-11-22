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۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۵۱

پاشا وحدتی در گفتگو با مهر :

در بازی های آسیایی دوحه رکورد خود را بهبود می بخشم/ هدف اصلی من حضور در المپیک پکن است

در بازی های آسیایی دوحه رکورد خود را بهبود می بخشم/ هدف اصلی من حضور در المپیک پکن است

قهرمان شنای کشور گفت: در حال حاضر زیر نظر مربیان تمرینات بسیار خوبی را پشت سر گذاشته ام و امیدوارم بتوانم در بازی های آسیایی دوحه بالاتر از رکوردی که قبلا به دست آورده ام شنا کنم.

پاشا وحدتی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت : ما در اردوی سه هفته ای مجارستان تمرینات خوبی را انجام دادیم و تمرینات افزایشی خوبی را به انجام رساندیم. در حال حاضرهم اردوی خود را در تهران پشت سر می گذاریم تا با آمادگی صددرصد راهی دوحه شویم.

وی در ادامه تصریح کرد: اصلی ترین هدف من در بازی های آسیایی دوحه این است که رکورد 100 متر کرال سینه خود را که با 14/53 ثانیه در اختیار خودم است به 52 ثانیه بهبود بخشم. در 50 متر آزاد هم دارای رکورد 14/24 هستم که باید آن را به 90/23 ارتقا دهم.

وحدتی حضور در رقابت های المپیک پکن را یکی از اهداف اصلی خود برشمرد و گفت : امیدوارم رکورد ورودی المپیک پکن را به دست بیاورم و در این رقابت ها شرکت کنم. با توجه به اینکه فینا فدراسیون بین المللی شنا، مسابقات متعددی را برای رکوردگیری برگزار می کند و برای ورودی المپیک یک سال وقت است امیدوارم بتوانم جواز حضور در این رقابت ها را کسب کنم.

کد مطلب 408934

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