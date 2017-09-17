دستگیری قاتل پس از سه سال در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری هرمزگان، ۳۰ بهمن ۸۹ مردی ۵۰ ساله در ورامین با چاقو همسر و پسرش را مجروح کرد و متواری شد. پسر ۲۲ ساله او به دلیل اصابت چاقو به سرش کشته شد، اما مادر خانواده پس از عمل جراحی جان سالم به در برد.

او به مأموران گفت: روز حادثه، پسرم حسن روی اپن آشپزخانه نشسته بود و تلویزیون نگاه می‌کرد. همان موقع همسرم کامران از سرکار برگشت و به این موضوع اعتراض کرد. حسن به حرف پدرش بی‌اعتنایی کرد و شوهرم عصبانی شد. آن‌ها باهم درگیر شدند و کامران با کارد آشپزخانه به پسرم حمله کرد. خودم را بین‌شان قرار دادم برای همین چاقو به کتفم خورد و روی زمین افتادم. شوهرم چند ضربه به سر حسن زد و متواری شد.

تحقیقات پلیس پس از سه سال به نتیجه رسید و متهم در هرمزگان دستگیر شد.

او در جلسه محاکمه، در مقابل درخواست دیه همسر مقتول، به قتل اعتراف کرد و گفت: آن روز تازه از سرکار برگشته بودم و نمی‌دانم چه اتفاقی برایم افتاد که کنترلم را از دست دادم و روی خانواده‌ام چاقو کشیدم. من چند ضربه به پشت گوش پسرم زدم.

در پایان دادگاه، قضات وارد شور شدند و متهم را به پرداخت دیه و ۱۳ سال زندان محکوم کردند. دیوان عالی کشور نیز این حکم را تائید کرد.